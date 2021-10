BVB, News und Gerüchte: Steffen Tigges zurück im Mannschaftstraining

Steffen Tigges ist bei Borussia Dortmund am Dienstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Erling Haaland weilt im spanischen Marbella - und könnte sich demnächst über einen neuen Sponsorenvertrag freuen. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB: Steffen Tigges zurück im Mannschaftstraining

Steffen Tigges ist bei Borussia Dortmund am Dienstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der 23-jährige Stürmer hatte zuletzt mehr als einen Monat wegen einer Muskelverletzung passen müssen.

Tigges kommt vorrangig für die Reservemannschaft zum Einsatz, lief in dieser Saison aber auch schon zweimal für die Profis auf. Dortmund II liegt in der 3. Liga aktuell nach elf Spieltagen auf Platz zwei hinter dem 1. FC Magdeburg.

Erling Haaland offenbar für Reha in Marbella - neuer Ausrüstervertrag?

Erling Haaland weilt aktuell offenbar in Marbella, um dort seine Reha nach einer Oberschenkelverletzung voranzutreiben. Laut der Bild war der 21-jährige Stürmer nach dem 2:1 gegen den FC Augsburg per Privatjet in die spanische Küstenstadt geflogen.

Wie die Sport Bild berichtet, läuft Haalands Ausrüstervertrag mit Nike zum Jahresende aus, weswegen er sich diesbezüglich ab dem 1. Januar 2022 neu orientieren könnte. Unter anderem soll sich Puma um seine Dienste bemühen.

© getty Stürmer Erling Haaland ist offenbar spontan nach Marbella gereist.

BVB wohl in Transfer-Dreikampf um Karim Adeyemi

Borussia Dortmund befindet sich laut Sky mit dem FC Bayern München und RB Leipzig in einem Transfer-Dreikampf um Karim Adeyemi von RB Salzburg. Wie Sport1 berichtet, habe es schon Gespräche zwischen der Spielerseite und BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sowie Sportdirektor Michael Zorc gegeben. Sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis 2024.

BVB: Fahrplan nach der Länderspielpause