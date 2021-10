Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga kommt es heute mit der Partie Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart zum Duell zweier Mittelfeldklubs. Wir erklären Euch, wie Ihr das Spiel des 8. Spieltags live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Für 14,99 Euro/Monat DAZN abonnieren und damit die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live verfolgen!

Borussia Mönchengladbach findet langsam wieder in die Spur. Nach einem schwachen Start konnten die Fohlen zuletzt zwei Siege hintereinander einfahren, dann kam die Länderspielpause. Kann heute gegen die Stuttgarter, die selbst hinter den Erwartungen zurückliegen (Platz 12), der positive Trend fortgesetzt werden?

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart: Bundesliga - Anpfiff, Stadion, Ort

Im Rahmen des 8. Spieltags treffen in der Bundesliga am heutigen Samstag (16. Oktober) Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart aufeinander. Gespielt wird um 18.30 Uhr im Borussia-Park, Mönchengladbach.

© getty Der VfB Stuttgart hat nach sieben Spielen nur acht Punkte.

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Gladbach vs. Stuttgart ist ein spätes Samstagspiel und daher live und exklusiv bei Sky zu sehen. In der aktuellen Saison ist es nämlich so, dass DAZN die Freitags- und Sonntagsspiele überträgt, während Sky weiterhin alle Partien am Samstag anbietet.

Sowohl bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) als auch bei Sky Sport Bundesliga UHD könnt Ihr die Begegnung anschauen. Die Vorberichte zum Spiel gibt es ab 17.30 Uhr, Wolff Fuss kommentiert das Spielgeschehen.

Um außerdem auf den Sky-Livestream zugreifen zu können, habt Ihr zwei Möglichkeiten: zum einen das SkyGo-Abonnement, zum anderen das SkyTicket.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Die Highlights der Begegnung bietet Euch nach Abpfiff dann auch DAZN an. Ab 17.30 Uhr läuft beim Streamingdienst nämlich eine Highlightshow mit allen bis zu diesem Zeitpunkt beendeten Spielen des 8. Spieltags.

DAZN ist jedoch nicht nur für Bundesliga-Zusammenfassungen zuständig, sondern bietet auch ganze Spiele live an. Unter anderem zählen die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Ligue 1, Primera Division, Serie A, der Großteil der Champions League und zahlreiche Länderspiele zum Fußball-Repertoire.

US-Sport, Handball, Tennis, Motorsport, Radsport, UFC, Darts, Boxen - das und vieles mehr könnt Ihr ebenfalls mit dem Abonnement für entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr bei DAZN live verfolgen.

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker

Aber auch bei SPOX könnt Ihr die Partie live begleiten - nämlich im Liveticker. Alle, die also keine Möglichkeit haben, das Spiel bei Sky zu sehen, können auf den Liveticker ausweichen.

Hier geht's zum Liveticker: Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart.

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Elvedi, Beyer - Scally, Koné, Zakaria, Netz - Hofmann, Stindl - Embolo

Sommer - Ginter, Elvedi, Beyer - Scally, Koné, Zakaria, Netz - Hofmann, Stindl - Embolo VfB Stuttgart: Bredlow - Mavropanos, Ito, Kempf - Karazor, Sosa - Mangala, W. Endo - Coulibaly, Führich - Marmoush

Bundesliga: Die Tabelle am 8. Spieltag