Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart: Bundesliga JETZT im Liveticker - 0:0

Am 8. Bundesligaspieltag treffen Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart aufeinander. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Im späten Samstagspiel des 8. Spieltags begegnen sich Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart. Können die Fohlen ihren Aufwärtstrend fortsetzen oder fahren die Stuttgarter ihren dritten Saisonsieg ein?

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 0:0 Tore Aufstellung Gladbach Sommer - Ginter, Elvedi, Beyer - Scally, Zakaria, Koné, Netz, Hofmann, Stindl - Embolo Aufstellung Stuttgart Bredlow - Mavropanos, Ito, Kempf - Karazor, Sosa, Nartey, W. Endo, Coulibaly, Führich - Marmoush Gelbe Karten

Vor Beginn: Kurz vor Spielbeginn schauen wir auf das Schiedsrichtergespann. An der Pfeife agiert Dr. Felix Brych. Der 46-jährige FIFA-Referee bringt die Erfahrung aus mehr als 300 Bundesligaspielen mit. Zur Hand gehen ihm die Assistenten Stefan Lupp und Marco Achmüller. Als vierter Offizieller fungiert Robert Hartmann.

Vor Beginn: In der vergangenen Saison traf man sich dreimal. Da war dann alles dabei - ein Unentschieden in der Hinrunde, ein Gladbacher 2:1-Erfolg im Pokal-Achtelfinale sowie ein Stuttgarter 2:1-Auswärtssieg im Borussia-Park. Der letzte Heimsieg der Fohlen geht auf die letzte gemeinsame Saison davor zurück (2018/2019). Im Dezember 2018 gewann der VfL mit 3:0.

Vor Beginn: Stuttgart hat einzig im DFB-Pokal beim Regionalligisten BFC Dynamo einen Auswärtssieg eingefahren. In der Bundesliga ist in der Fremde kein Dreier gelungen. Die Schwaben hatten in Leipzig mit 0:4 das Nachsehen, ergatterten danach immerhin in Frankfurt (1:1) und Bochum (0:0) jeweils einen Zähler. Das letzte Pflichtspiel zu Hause gegen Hoffenheim entschied der VfB mit 3:1 für sich.

Vor Beginn: Ferner dürfen die Fohlen darauf bauen, zu Hause noch ungeschlagen zu sein. Nach dem 1:1 zum Saisonauftakt gegen Bayern München ließen die Gladbacher Heimsiege gegen Bielefeld (3:1) und Dortmund (1:0) folgen. In der letzten Begegnung vor der Länderspielpause gewannen die Jungs von Adi Hütter in Wolfsburg mit 3:1.

Vor Beginn: Tabellarisch bewegen wir uns im Mittelfeld und erleben das Duell zweier Mannschaften mit gleicher Torfdifferenz (-1) und jeweils drei Saisonniederlagen, die zwei Punkte voneinander getrennt sind. Entsprechend stand die Borussia vor diesem Spieltag als Zehnter zwei Plätze besser da als der VfB.

Vor Beginn: Bei den Gästen hat das Corona-Virus sein Unwesen getrieben. Florian Müller, Waldemar Anton und Orel Mangala stehen daher nicht zur Verfügung. Entsprechend gibt es drei Neue in der Stuttgarter Anfangsformation. Und die heißen Fabian Bredlow, Hiroki Ito und Nikolas Nartey.

Vor Beginn: Für den VfB Stuttgart gehen folgende elf Spieler ans Werk: Bredlow - Mavropanos, Ito, Kempf - Karazor, Sosa, Coulibaly, Nartey, Endo, Führich - Marmoush.

Vor Beginn: Im Vergleich zur letzten Partie vor der Länderspielpause nimmt Adi Hütter keinerlei Umstellungen vor und schickt eine völlig unveränderte Startelf auf den Rasen.

Vor Beginn: Blicken wir auf die personellen Fragen und dabei vor allem auf die beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Der VfL Borussia Mönchengladbach widmet sich der heutigen Aufgabe in dieser Besetzung: Sommer - Ginter, Elvedi, Beyer - Scally, Zakaria, Kone, Netz, Hofmann, Stindl - Embolo.

Vor Beginn: Die Bundesligasaison für die Gladbacher ging alles andere als gut los. Platz elf ist für den Champions-League-Achtelfinalisten der vergangenen Saison viel zu wenig. Die vergangenen zwei Duelle gegen Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg konnte man jedoch für sich entscheiden. Ein Aufwärtstrend ist also erkennbar. Die Schwaben sind in der Tabelle direkt dahinter auf Platz 12, konnten also ebenfalls noch nicht wirklich überzeugen.

Vor Beginn: Die Begegnung wird um 18.30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach angepfiffen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der Bundesligapartie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart am 8. Spieltag.

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im TV und Livestream

Gladbach gegen Stuttgart gibt es heute lediglich bei Sky zu sehen. Auf den Sendern Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) beginnt um 17.30 Uhr die Vorberichterstattung. Wolff Fuss übernimmt dafür die Rolle des Kommentatoren.

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender zum Match auch einen Livestream an. Wer diesen öffnen möchte, benötigt dafür entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart: Bundesliga - Offizielle Aufstellungen

Sommer - Ginter, Elvedi, Beyer - Scally, Zakaria, Koné, Netz, Hofmann, Stindl - Embolo VfB Stuttgart: Bredlow - Mavropanos, Ito, Kempf - Karazor, Sosa, Nartey, W. Endo, Coulibaly, Führich - Marmoush

