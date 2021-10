Am Sonntag treffen Bayer Leverkusen und der FC Bayern München im Topspiel der Bundesliga aufeinander. Wir zeigen Euch, wer für die Übertragung der Partie des 8. Spieltags im TV und im Livestream zuständig ist.

Das ist das absolute Topspiel am 8. Spieltag der Bundesliga! Am kommenden Sonntag, 17. Oktober, empfängt der Tabellenzweite Bayer Leverkusen Tabellenführer Bayern München. Angepfiffen wird das Spiel um 15.30 Uhr in der BayArena.

Mehr geht zur Rückkehr der Bundesliga aus der Länderspielpause nicht. Zweiter gegen Erster, Bayer gegen Bayern - auf dieses Spiel freuen sich bereits jetzt alle Fußball-Fans in Deutschland. Schaut man auf den Verlauf der bisherigen Saison gibt es viele Parallelen zwischen den beiden Spitzenteams. Beide starteten auswärts mit einem Unentschieden in die Saison (Leverkusen in Berlin, der FC Bayern in Mönchengladbach), beide kassierten danach nur eine Heim-Niederlage (Leverkusen gegen den BVB, der FC Bayern gegen Frankfurt), beide haben derzeit 16 Punkte in der Bundesliga und beide haben ihre zwei Auftaktpartien im internationalen Wettbewerb (Leverkusen in der Europa League, der FC Bayern in der Champions League) gewonnen.

In den vergangenen Tagen waren viele Spieler beider Teams bei ihren Nationalmannschaften im Einsatz. Jetzt hoffen Leverkusen und der FC Bayern, dass alle wieder gesund zurückkehren. Für ein attraktives Spitzenspiel spricht nicht nur, dass die beiden torgefährlichsten Teams der bisherigen Saison gegenüberstehen, sondern auch, dass die Nationalspieler viel Zeit zur Regenation bis zum Sonntag haben.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern, Übertragung: So seht Ihr das Sonntagsspiel live im TV und Livestream

Eine Liveübertragung im Free-TV wird es vom Topspiel Bayer Leverkusen vs. FC Bayern nicht geben, genauso wie eine Übertragung im Pay-TV. Sky hält nur noch die Übertragungsrechte an den Bundesliga-Samstagsspielen und den Partien in englischen Wochen. Da Leverkusen gegen den FC Bayern an einem Sonntag stattfindet, ist ein anderer Anbieter für die Übertragung verantwortlich.

Exklusiv zu sehen ist Leverkusen vs. FC Bayern am Sonntag bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt in den kommenden Jahren alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga und demnach auch das Topspiel an diesem Sonntag im Livestream. Folgendes DAZN-Trio ist ab 14.30 Uhr im Einsatz:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Für DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo (jederzeit kündbares Monatsabo 14,99 Euro; Jahresabo 149,99 Euro). Der Online-Streamingdienst zeigt neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga fast die komplette Champions League und zahlreiche Begegnungen aus den Topligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A. Das "Netflix des Sports" überträgt aber auch viele andere Topevents der Sportarten Darts, Tennis, Handball, Radsport, Motorsport, Kampfsport (MMA, Boxen), US-Sport (NBA, NFL, MLB), Wrestling und Rugby.

Mit der kostenlosen DAZN-App ist der Livestream auch auf Eurem Smartphone, Tablet oder Smart-TV abrufbar.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern, Übertragung: Sonntagsspiel der Bundesliga im Liveticker

Für den Fall, dass Ihr Euch Leverkusen vs. FC Bayern heute nicht live ansehen könnt, empfehlen wir den Liveticker von SPOX. Dort verraten wir Euch bereits weit vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Teams.

Hier geht's zum Liveticker Bayer Leverkusen - Bayern München.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern, Übertragung: Freitagsspiel der Bundesliga live im TV und Livestream - Die wichtigsten Infos

Datum: 17. Oktober 2021

17. Oktober 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: BayArena, Leverkusen

BayArena, Leverkusen Begegnung: Bayer Leverkusen - FC Bayern München

Bayer Leverkusen - FC Bayern München Spieltag: 8. Spieltag

8. Spieltag Übertragung: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

