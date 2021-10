Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am Sonntag trifft Arminia Bielefeld auf Bayer Leverkusen. Wir zeigen Euch, wie und wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bielefeld steht gegen Bayer eine schwere Aufgabe bevor. Zuletzt kassierte die Arminia eine Niederlage gegen den 1. FC Union Berlin - die zweite Saisonpleite. Bayer 04 Leverkusen strich am Samstag drei Zähler gegen den 1. FSV Mainz 05 ein (1:0). Arminia Bielefeld befindet sich derzeit im Tabellenkeller. Im Angriff offenbarten die Gastgeber deutliche Schwächen, was sich an den nur drei geschossenen Treffern erkennen lässt.

Nach sechs gespielten Runden gehen bereits 13 Punkte auf das Konto von Leverkusen und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Mit Blick auf die Kartenbilanz der Werkself ist eine Mannschaft zu Gast, die eine härtere Gangart bevorzugt. Die Angriffsreihe des Gasts lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 16 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Die Mannschaft von Gerardo Seoane weist bisher insgesamt vier Erfolge, ein Unentschieden sowie eine Pleite vor. Aufpassen sollte Bielefeld auf die Offensivabteilung von Bayer, die durchschnittlich mehr als zweimal pro Spiel zuschlug. Die Arminia bekommt es mit einer harten Nuss zu tun. In der Fremde weiß Bayer 04 Leverkusen bislang zu überzeugen.

Bei Leverkusen sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Viermal in den letzten fünf Spielen verließ Bayer das Feld als Sieger, während Arminia Bielefeld in dieser Zeit sieglos blieb. Bielefeld geht eindeutig als Außenseiter in die Partie. Im Verlauf der Saison holte die Elf von Trainer Frank Kramer nämlich insgesamt neun Zähler weniger als Bayer 04 Leverkusen.

Bundesliga, Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen: Datum, Ort, Anpfiff

Anstoß

So, 03.10.2021, 19:30

Stadion

Schüco-Arena (Bielefeld)

Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Da es sich um ein Sonntagsspiel handelt, könnt Ihr das Spiel ausschließlich bei DAZN sehen. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga im Livestream, das macht insgesamt 106 Spiele, für die sich DAZN die Übertragungsrechte gesichert hat.

Bei DAZN erhaltet Ihr in dieser Saison ein großes Paket an Spitzenfußball live. Neben der Bundesliga zeigt das "Netflix des Sports" auch quasi die gesamte Champions League sowie mit der Primera Division, Serie A und Ligue 1 drei europäische Topligen und deren Spiele. Doch Fußball ist nicht alles, auch die im Verlauf dieser Woche begonnene Handball Champions League sowie American Football aus der NFL gehören zu den momentanen Programm-Highlights.

Bei diesen seid Ihr mit einem Abo zum Preis von 14,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo) dabei.

Hier geht's zu DAZN.

Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker

Für den Fall, dass Ihr Euch das Spiel heute Abend nicht live ansehen könnt, empfehlen wir den Liveticker von SPOX. Dort verraten wir Euch bereits weit vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Teams.

Hier geht's zum Liveticker.

Bundesliga, Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen: Die aktuelle Tabelle am 7. Spieltag