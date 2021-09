Der FC Valencia will den kroatischen Nationalstürmer Andrej Kramaric vom Bundesligisten TSG Hoffenheim im kommenden Sommer verpflichten. Dies berichten spanische Medien am Montag.

Der 30-Jährige erzielte in der vergangenen Saison 20 Treffer für die Kraichgauer in der Bundesliga. Der Vertrag von Kramaric bei der TSG läuft am 30. Juni 2022 aus, er wäre somit ablösefrei zu haben.