Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Für den VfL Wolfsburg kommt es am heutigen Sonntag zum Aufeinandertreffen mit Eintracht Frankfurt am 5. Spieltag der Bundesliga. Heute Mittag zeigt sich, wem der Europapokal-Stress unter der Woche weniger zugesetzt hat. Wer die Partie heute live im TV und im Livestream zeigt / überträgt, beschreiben wir Euch in diesem Artikel.

Am heutigen Sonntag, den 19. September, treffen sich zum Abschluss des 5. Spieltags der Bundesliga der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg. Anpfiff der Partie ist am heutigen Abend um 19.30 Uhr.

Beide Teams mussten unter der Woche im Europapokal ran. Der VfL Wolfsburg, genau so wie Eintracht Frankfurt, trennten sich in ihren jeweiligen Partien unentschieden. In der Tabelle der Bundesliga stehen die beiden Mannschaften aktuell weit auseinander: Der VfL Wolfsburg ist mit zwölf Punkten aus vier Spielen ganz vorne mit dabei, während sich Eintracht Frankfurt noch sieglos ist. Können die Hessen heute endlich den ersten Sieg in der Saison einfahren?

Die Begegnung zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt wird heute exklusiv auf DAZN übertragen. Seit dieser Saison hält der Streamingdienst nämlich die Rechte aller Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga.

Die Vorberichte zum Spiel beginnen heute eine halbe Stunde vor Spielbeginn, um 19.00 Uhr. Von Freddy Harder wird die Übertragung am heutigen Abend moderiert. Uli Hebel und DAZN-Experte Benny Lauth sind als Kommentatoren für die Begegnung zuständig. Die Partie könnt Ihr ebenso live mit der DAZN-App verfolgen und damit bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone.

DAZN bietet neben der Bundesliga ein weitreichendes Sportangebot. Dazu zählt auch die Champions League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1, die großen US-Sportarten (NFL, NBA, NHL, MLB), Tennis, Boxen, Handball und mehr.

Um das ganze Programm live bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Monatlich kostet das DAZN-Abonnement 14,99 Euro. Ein jährliches Abo bei DAZN spart Euch 29,89 Euro und kostet 149,99 Euro. Alternativ könnt Ihr Euch bis zum Ende des Monats auch noch den Probemonat bei DAZN sichern.

Bundesliga: Der 5. Spieltag im Überblick

Datum Anstoss Heim Gast Ergebnisse Freitag, 17. September 20.30 Uhr Hertha BSC SpVgg Greuther Fürth 2:1 Samstag, 18. September 15.30 Uhr Bayern München VfL Bochum 7:0 Samstag, 18. September 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg 0:0 Samstag, 18. September 15.30 Uhr FC Augsburg Mönchengladbach 1:0 Samstag, 18. September 15.30 Uhr Arminia Bielefeld 1899 Hoffenheim 0:0 Samstag, 18. September 18.30 Uhr 1. FC Köln RB Leipzig 1:1 Sonntag, 19. September 15.30 Uhr VfB Stuttgart Bayer Leverkusen Sonntag, 19. September 17.30 Uhr Borussia Dortmund Union Berlin Sonntag, 19. September 19.30 Uhr VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt

Wer die Übertragung des Spiels heute nicht live verfolgen kann, der ist bei SPOX bestens aufgehoben. Wir verfolgen für Euch die Begegnung ausführlich im Liveticker.

Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Begegnung: VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt

Wettbewerb: 1. Bundesliga

Spieltag: 5.

Datum: 19. September

Anpfiff: 19.30 Uhr

Ort: Volkswagen-Arena (Wolfsburg)

Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream? Die voraussichtlichen Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon - Guilavogui, Arnold - Lukebakio, Waldschmidt, L. Nmecha - Weghorst

Casteels - R. Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon - Guilavogui, Arnold - Lukebakio, Waldschmidt, L. Nmecha - Weghorst Eintracht Frankfurt: Trapp - Durm, Ndicka, Hinteregger, C. Lenz - Sow, Jakic - Borré, Kamada, Kostic - Lammers

