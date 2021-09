Die Länderspielpause ist zu Ende, die Bundesliga ist zurück. Am 4. Spieltag empfängt Aufsteiger VfL Bochum zuhause Hertha BSC. Hier erfahrt Ihr, wer die Partie heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Mit drei Siegen aus drei Spielen hat Hansi Flick seine ersten Aufgaben als neuer Bundestrainer perfekt gemeistert. Nun kehrt der Fokus jedoch wieder auf den Vereinsfußball zurück. Die Bundesliga ist seit gestern wieder am Start. Am heutigen Sonntag, den 12. September, wird sie fortgesetzt.

Unter anderem stehen sich heute auch der VfL Bochum und Hertha BSC gegenüber. Das Duell wird pünktlich um 17.30 Uhr im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum angepfiffen.

Während der Aufsteiger aus Bochum immerhin drei Punkte auf dem Konto hat, stehen die Hauptstädter weiterhin ohne Punkt da und sind dementsprechend auch das Tabellenschlusslicht.

© getty Hertha BSC wartet in dieser Saison weiterhin auf den ersten Punkt.

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream?

Die Sonntagsspiele in dieser Saison laufen ausschließlich bei DAZN. Wer also die Begegnung zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC live und in voller Länge verfolgen möchte, hat nur eine Möglichkeit.

Um 16.30 Uhr, also eine Stunde vor Anpfiff, startet die Übertragung mit Vorberichten zum Spiel. Folgendes DAZN-Personal wird für das Spiel eingesetzt:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Jonas Hummels.

Bundesliga: Der 4. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts 11.09. 15.30 Uhr Bayer Leverkusen 3:4 Borussia Dortmund 11.09. 15.30 Uhr Union Berlin 0:0 FC Augsburg 11.09. 15.30 Uhr SC Freiburg 1:1 1. FC Köln 11.09. 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim 0:2 1. FSV Mainz 05 11.09. 15.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth 0:2 VfL Wolfsburg 11.09. 18.30 Uhr RB Leipzig 1:4 Bayern München 12.09. 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt -:- VfB Stuttgart 12.09. 17.30 Uhr VfL Bochum -:- Hertha BSC 12.09. 19.30 Uhr Mönchengladbach -:- Arminia Bielefeld

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. Hertha BSC heute im Liveticker?

Ihr habt kein DAZN-Abonnement? Dann müsst Ihr trotzdem nicht das Spiel auslassen. SPOX tickert das Duell nämlich von Anfang bis Ende live und in einer hohen Frequenz mit.

Hier geht's zum Liveticker: VfL Bochum vs. Hertha BSC.

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: VfL Bochum - Hertha BSC

VfL Bochum - Hertha BSC Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 4

4 Datum: 12. September 2021

12. September 2021 Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Vonovia-Ruhrstadion (Bochum)

Vonovia-Ruhrstadion (Bochum) Übertragung: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Bockhorn, Bella Kotchap, Lampropoulos, Danilo Soares - Tesche - Löwen, Losilla - Zoller, Holtmann - Polter

Riemann - Bockhorn, Bella Kotchap, Lampropoulos, Danilo Soares - Tesche - Löwen, Losilla - Zoller, Holtmann - Polter Hertha BSC: Schwolow - Stark, Boyata, Torunarigha - Zeefuik, Boateng, Ascacibar, Mittelstädt - Richter, Serdar - Belfodil

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle