RB Leipzig und der FC Bayern München stehen sich am Samstag im direkten Duell gegenüber. Wer zeigt / überträgt das Kräftemessen live im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Bundesliga, RB Leipzig vs. FC Bayern: Anstoßzeit, Datum, Ort

Nach der Unterbrechung des Vereinsfußballs durch die Verpflichtungen der Nationalmannschaften hält die Bundesliga umgehend ein Duell der besonders spannenden Art bereit: RB Leipzig empfängt den FC Bayern am vierten Spieltag.

Das Kräftemessen zwischen dem amtierenden Vizemeister und dem amtierenden Meister findet am Samstag in der Leipziger Red Bull Arena statt und wird um 18.30 Uhr angestoßen.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern live im TV und Livestream?

Im Free-TV wird die Top-Partie des vierten Bundesliga-Spieltags nicht live übertragen. Wer die 90 Minuten hautnah miterleben möchte, muss bei Sky einschalten.

Der Pay-TV-Sender hat zu dieser Saison zwar die Rechte an der Ausstrahlung der Champions League und auch vieler Bundesliga-Partien verloren, die Samstagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse befinden sich dort aber auch weiterhin im Programm. Dafür lassen sich in der Bundesliga alle Aufeinandertreffen, die freitags und sonntags steigen, bei DAZN verfolgen.

Sky startet seine Übertragung zu Leipzig gegen Bayern am Samstag um 17.30 Uhr, also unmittelbar im Anschluss an die Nachmittagsspiele.

Es wird auch die Möglichkeit geben, die 90 Minuten via Livestream zu verfolgen. Hierfür stehen die Plattformen Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung.

Bundesliga, RB Leipzig vs. FC Bayern im Liveticker

Wer kein Abonnement bei Sky besitzt und nicht mal für dieses Top-Spiel eines abschließen möchte, der ist herzlich dazu eingeladen, sich in den Liveticker von SPOX zu klicken. Dort werden während der Partie alle wichtigen Szenen schriftlich festgehalten.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Mit RB und Bayern stehen sich heute der Zehnte und der Dritte der Bundesliga-Tabelle gegenüber. Die Leipziger haben gegen den 1. FSV Mainz 05 und den VfL Wolfsburg je eine 0:1-Niederlage einstecken müssen, zwischenzeitlich gelang ihnen ein 4:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart. Der FCB siegte nach einem Auftakt-1:1 bei Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln (3:2) und Hertha BSC (5:0).

Spannung verspricht das bevorstehende Aufeinandertreffen auch deshalb, da sich mit Julian Nagelsmann, Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer gleich drei Personen in den Reihen der Münchner befinden, die letzte Saison noch bei RB unter Vertrag standen und diesen Sommer allesamt den Weg an die Säbener Straße gefunden haben.