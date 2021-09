Borussia Dortmund empfängt heute Union Berlin. Wer die Partie des 5. Bundesliga-Spieltags heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt, verraten wir Euch hier.

BVB vs. Union Berlin heute live sehen - JETZT den DAZN-Gratismonat sichern!

Europa-Lust gegen Europa-Frust! Am heutigen Sonntag treffen am 5. Bundesliga-Spieltag mit Borussia Dortmund und Union zwei Teams aufeinander, die im Verlauf dieser Woche international im Einsatz waren - mit unterschiedlichem Erfolg. Im Signal Iduna Park erfolgt der Anpfiff um 17.30 Uhr.

Die Tormaschine von Borussia Dortmund läuft in der noch jungen Saison 2021/22 bisher wie geschmiert. In sechs Spielen erzielte der BVB bisher 18 Tore. Beim letzten von drei Siegen in Folge am vergangen Mittwoch bei Besiktas Istanbul in der Champions League traf der BVB zwei Mal, der Gegner machte nur ein Tor - ein perfekter Start in die Königsklasse für das Team von Trainer Marco Rose. Dieser will den Rückenwind aus dem Spiel in Istanbul in das Spiel gegen Union Berlin mitnehmen, warnt aber auch vor dem heutigen Gegner: "Sie haben inzwischen auch mit Ball einen klaren Plan. Das ist eine richtig gute Mannschaft, der es als Fußballfan Spaß macht zuzuschauen."

Union Berlin kassierte am vergangenen Donnerstag in der Conference eine 1:3-Niederlage bei Slavia Prag. In der Bundesliga sind die Eisernen dagegen nach einem Sieg und drei Unentschieden noch ungeschlagen, haben aber drei Punkte weniger auf dem Konto als der Tabellendritte Borussia Dortmund.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Union Berlin heute live im TV und Livestream?

Der Bundesliga-Sonntag ist in dieser Saison fest in der Hand von DAZN. Der Streamingdienst ist bei jedem Spiel der übertragende Sender, dazu auch bei allen Spielen am Freitag.

Die Übertragung von BVB vs. Union Berlin startet heute um 16.30 Uhr, also eine Stunde vor Spielbeginn. Den Livestream könnt Ihr mit der kostenlosen DAZN-App auch auf Eurem Smartphone oder Tablet abrufen. Folgendes DAZN-Team berichtet von der Partie.

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Um das vielfältige Angebot von DAZN in Anspruch nehmen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Ein solches lohnt sich für alle Fußball-Fans mehr denn je. Der Streamingdienst zeigt nämlich fast alle Spiele der Champions League exklusiv im Livestream, dazu auch noch die Primera Division, Serie A und Ligue 1.

Ein Abo kostet 14,99 Euro (Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo). Noch bis 30. September können alle DAZN 30 Tage lang kostenlos testen.

Golden Boy: Acht BL-Kicker weiter dabei! Diese Spieler sind noch übrig © imago images 1/41 Wie jedes Jahr wählt Tuttosport wieder die besten U21-Spieler in Europa. 40 Journalisten von u.a. Bild, L'Equipe, Marca oder A Bola stimmten dabei ab. Die Shortlist wurde nun von 80 auf 40 Spieler gekürzt. SPOX zeigt die Kandidaten. © getty 2/41 JUDE BELLINGHAM: Zentrales Mittelfeld, 17 Jahre alt, Borussia Dortmund, England © getty 3/41 PEDRI: Offensives Mittelfeld, 18 Jahre alt, FC Barcelona, Spanien © getty 4/41 BUKAYO SAKA: Flügelstürmer, 19 Jahre alt, Arsenal, England © getty 5/41 EDUARDO CAMAVINGA: Zentrales Mittelfeld, 18 Jahre alt, Stade Rennes, Frankreich © getty 6/41 MASON GREENWOOD: Flügelstürmer, 20 Jahre alt, Manchester United, England © getty 7/41 FLORIAN WIRTZ: Offensives Mittelfeld, 18 Jahre alt, Bayer Leverkusen, Deutschland © getty 8/41 JAMAL MUSIALA: Offensives Mittelfeld, 18 Jahre alt, FC Bayern, Deutschland © getty 9/41 NUNO MENDES: Linksverteidiger, 18 Jahre alt, Sporting CP, Portugal © getty 10/41 GIOVANNI REYNA: Offensives Mittelfeld, 18 Jahre alt, Borussia Dortmund, USA © getty 11/41 RAYAN CHERKI: Offensives Mittelfeld, 17 Jahre alt, Olympique Lyon, Frankreich © imago images 12/41 BRYAN GIL: Flügelstürmer, 20 Jahre alt, FC Sevilla/Tottenham Hotspur, Spanien © getty 13/41 RYAN GRAVENBERCH: Zentrales Mittelfeld, 19 Jahre alt, AFC Ajax, Niederlande © getty 14/41 JEREMY DOKU: Flügelstürmer, 19 Jahre alt, Stade Rennes, Belgien © getty 15/41 ILAIX MORIBA: Zentrales Mittelfeld, 18 Jahre alt, FC Barcelona/RB Leipzig, Spanien © getty 16/41 GABRIEL MARTINELLI: Flügelstürmer, 19 Jahre alt, Arsenal, Brasilien © getty 17/41 KARIM ADEYEMI: Stürmer, 19 Jahre alt, RB Salzburg, Deutschland © getty 18/41 ERIC GARCIA: Innenverteidiger, 20 Jahre alt, Manchester City/FC Barcelona, Spanien © getty 19/41 JOSKO GVARDIOL: Innenverteidiger, 19 Jahre alt, Dinamo Zagreb/RB Leipzig, Kroatien © getty 20/41 CHARLES DE KETELAERE: Offensives Mittelfeld, 20 Jahre alt, Club Brügge, Belgien © getty 21/41 WILLIAM SALIBA: Innenverteidiger, 20 Jahre alt, Olympique Marseille, Frankreich © getty 22/41 RAYAN AIT NOURI: Linksverteidger, 20 Jahre alt, Wolverhampton Wanderers, Frankreich © getty 23/41 ANDER BARRENETXEA: Flügelstürmer, 19 Jahre alt, Real Sociedad, Spanien © getty 24/41 YEREMI PINO: Flügelstürmer, 18 Jahre alt, Villarreal CF, Spanien © getty 25/41 NONI MADUEKE: Rechtsaußen, 19 Jahre alt, PSV Eindhoven, England © getty 26/41 MYRON BOADU: Stürmer, 20 Jahre alt, AZ Alkmaar, Niederlande © getty 27/41 MOHAMED IHATTAREN: Offensive Mittelfeld, 19 Jahre alt, PSV Eindhoven, Niederlande © getty 28/41 ODILON KOSSOUNOU: Innenverteidiger, 20 Jahre alt, Club Brügge/Bayer Leverkusen, Elfenbeinküste © getty 29/41 JURRIEN TIMBER: Innenverteidiger, 19 Jahre alt, AFC Ajax, Niederlande © getty 30/41 ILYA ZABARNYI: Innenverteidiger, 18 Jahre alt, Dynamo Kiew, Ukraine © getty 31/41 KHEPHREN THURAM-ULIEN: Defensives Mittelfeld, 20 Jahre alt, OGC Nizza, Frankreich © getty 32/41 BRIAN BROBBEY: Stürmer, 19 Jahre alt, Ajax Amsterdam/RB Leipzig, Niederlande © imago images 33/41 FRANCISCO CONCEICAO: Flügelstürmer, 18 Jahre alt, FC Porto, Portugal © imago images 34/41 GONCALO RAMOS: Stürmer, 20 Jahre alt, Benfica, Portugal © imago images 35/41 ERSIN DESTANOGLU: Torhüter, 20 Jahre alt, Besiktas, Türkei © getty 36/41 LUKE THOMAS: Linksverteidiger, 20 Jahre alt, Leicester City, England © getty 37/41 FELIX MAMBIMBI: Stürmer, 20 Jahre alt, Young Boys Bern, Schweiz © getty 38/41 ROBERTO PICCOLI: Stürmer, 20 Jahre alt, Atalanta Bergamo, Italien © imago images 39/41 MARTIN SATRIANO: Mittelstürmer, 20 Jahre alt, Inter, Uruguay © getty 40/41 MOHAMED-ALI CHO: Hängende Spitze, 17 Jahre alt, SCO Angers, Frankreich © imago images 41/41 MYKHAYLO MUDRYK: Linksaußen, 20 Jahre alt, Schachtjor Donezk, Ukraine

Bundesliga: Der 5. Spieltag im Überblick

Datum Anstoss Heim Gast Ergebnisse Freitag, 17. September 20.30 Uhr Hertha BSC SpVgg Greuther Fürth 2:1 Samstag, 18. September 15.30 Uhr Bayern München VfL Bochum 7:0 Samstag, 18. September 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg 0:0 Samstag, 18. September 15.30 Uhr FC Augsburg Mönchengladbach 1:0 Samstag, 18. September 15.30 Uhr Arminia Bielefeld 1899 Hoffenheim 0:0 Samstag, 18. September 18.30 Uhr 1. FC Köln RB Leipzig 1:1 Sonntag, 19. September 15.30 Uhr VfB Stuttgart Bayer Leverkusen Sonntag, 19. September 17.30 Uhr Borussia Dortmund Union Berlin Sonntag, 19. September 19.30 Uhr VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Union Berlin heute live im TV und Livestream? Der Liveticker von SPOX

Setzt der BVB seine Siegesserie heute fort? Informationen darüber erhaltet Ihr im ausführlichen Liveticker von SPOX im Minutentakt.

Hier geht's zum Liveticker Borussia Dortmund - Union Berlin.

Hier geht's zur Liveticker-Tagesübersicht.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund - Union Berlin

Borussia Dortmund - Union Berlin Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 5

5 Datum: 19. September 2021

19. September 2021 Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Signal Iduna Park (Dortmund)

Signal Iduna Park (Dortmund) Übertragung: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Union Berlin heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, Dahoud - Reus - Malen, Haaland

Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, Dahoud - Reus - Malen, Haaland Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Ryerson, Khedira, Gießelmann - Öztunali, Haraguchi - Becker - Awoniyi

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle