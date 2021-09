VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag trifft in der Fußball-Bundesliga zum Abschluss des 5. SPieltags der VfL Wolfsburg auf die Eintracht aus Frankfurt. Wir zeigen Euch, wie und wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Wenn am Sonntag in der Bundesliga die Eintracht aus Frankfurt beim VfL Wolfsburg gastiert, dann kehrt SGE-Trainer Oliver Glasner an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Ob es ihm im Nachhinein gefällt, dass er den Posten beim Champions-League-Teilnehmer und aktuellen Spitzenreiter der Liga gegen ein Engagement bei noch sieglosen Hessen eingetauscht hat?

Es hätte jedenfalls was, wenn Glasner seinen ersten Sieg als neuer Adler-Coach ausgerechnet bei seinen ehemaligen Wölfen holt. Die sind allerdings sehr gut in Form und wollen die Tabellenspitze natürlich verteidigen.

Bundesliga: VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt - Datum, Zeit, Ort, Infos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2021, um 19:30 Uhr

19.09.2021, um 19:30 Uhr Spielort: Wolfsburg, Volkswagenarena

Wolfsburg, Volkswagenarena Wettbewerb: Bundesliga, 5. Spieltag

Bundesliga, 5. Spieltag TV-Übertragung: DAZN

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Da es sich um ein Sonntagsspiel handelt, könnt Ihr das Spiel ausschließlich bei DAZN sehen. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiel der Bundesliga im Livestream, das macht insgesamt 106 Spiele, für die sich DAZN die Übertragungsrechte gesichert hat.

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 19. September 2021, um 19 Uhr mit den Vorberichten, um 19.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen.

Bei DAZN seht Ihr diese Saison nicht nur viele Bundesligaspiele im Livestream, auch fast alle Spiele der Champions League und reihenweise Partien der Primera Division, Serie A und Ligue 1 sind fester Bestandteil des umfangreichen Programms.

Das alles seht Ihr zu einem Abo-Preis von 14,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo).

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im Liveticker

Komplett ohne etwas zu bezahlen könnt Ihr Wolfsburg gegen Frankfurt bei SPOX verfolgen. In unserem Liveticker werdet Ihr im Minutentakt mit allen Informationen zum Spiel versorgt.

Hier geht's zur Partie Wolfsburg gegen Frankfurt im Liveticker.

Bundesliga: VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt - Direktvergleich

44 Spiele Wolfsburg Frankfurt Siege 10 14 Unentschieden 20 20 Niederlagen 14 10 erzielte Tore 60 68

Bundesliga: VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt - voraussichtliche Aufstellungen

Beim VfL sind Paulo Otavio (Sprunggelenk), Xaver Schlager und Stürmer Bartosz Bialek (jeweils Kreuzbandriss) verletzungsbedingt außer Gefecht.

Eintracht-Kapitän Sebastian Rode fällt mit Knieproblemen weiter aus. Ebenfalls nicht spielen wird Rechtsverteidiger Almany Touré (Oberschenkelverletzung). Amin Younes steht nicht mehr im Kader.

Position Wolfsburg Frankfurt Torwart Casteels Trapp Defensive Roussillon, Brooks, Lacroix, Mbabu Lenz, Hinteregger, N'Dicka, Durm Mittelfeld Waldschmidt, Arnold, Nmecha, Guilavogui, Baku Kostic, Hrustic, Kamada, Sow, Hauge Sturm Weghorst Lammers

