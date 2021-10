VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfB Stuttgart hat heute am 7. Spieltag der Bundesliga die TSG 1899 Hoffenheim zu Gast. Wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, zeigen wir Euch hier.

Bundesliga, VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Auf geht's im baden-württembergischen Derby! Am heutigen Samstag, 2. Oktober, empfängt der VfB Stuttgart am 7. Bundesliga-Spieltag die TSG Hoffenheim. Spielbeginn in der Mercedes-Benz Arena ist um 15.30 Uhr. Bis zu 25.000 Fans dürfen sich das Spiel dort von den Tribünen aus ansehen.

Der VfB startete mit einem 5:1-Heimsieg gegen Aufsteiger Greuther Fürth verheißungsvoll in die Saison 2021/22 - danach kam aber nicht mehr viel. Aus den letzten fünf Spielen holten die Schwaben nur noch zwei Pünktchen. Das bedeutet Tabellenplatz 13.

Vier Plätze weiter oben steht vor dem 7. Spieltag die TSG Hoffenheim. Für Trainer Sebastian Hoeneß ist das heutige Spiel ein spezielles, spielte er doch selbst in der Jugend des VfB. Sein Team feierte am vergangenen Spieltag einen überraschenden 3:1-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg. Die TSG wird also mit großem Selbstvertrauen in Stuttgart auflaufen.

Bundesliga: Der 7. Spieltag im Überblick

Datum, Anpfiff Heim Gast Ergebnis 1. Oktober, 20.30 Uhr 1. FC Köln SpVgg Greuther Fürth 3:1 2. Oktober, 15.30 Uhr Borussia Dortmund FC Augsburg 2. Oktober, 15.30 Uhr VfL Wolfsburg Mönchengladbach 2. Oktober, 15.30 Uhr VfB Stuttgart 1899 Hoffenheim 2. Oktober, 15.30 Uhr Hertha BSC SC Freiburg 2. Oktober, 18.30 Uhr RB Leipzig VfL Bochum 3. Oktober, 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 Union Berlin 3. Oktober, 17.30 Uhr Bayern München Eintracht Frankfurt 3. Oktober, 19.30 Uhr Arminia Bielefeld Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Es ist Samstag und das bedeutet, dass alle heutigen Bundesligaspiele exklusiv von Sky live übertragen werden. Im Free-TV ist das Derby also nicht zu sehen.

Stuttgart vs. Hoffenheim läuft ab 15.25 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 4 (HD). Kommentator des Einzelspiels ist Jonas Friedrich. Wer lieber den vollen Überblick über alle Mittagsspiele der Bundesliga hat, ist auf Sky Sport 1 (HD) bei der Konferenz ab 15.15 Uhr bestens aufgehoben.

Sky-Kunden können sich das baden-württembergische Derby auch über die kostenlose App Sky Go auch auf dem Endgerät Ihrer Wahl ansehen. Alle, die nicht Kunde des Pay-TV-Senders sind, können dies mit einem kostenpflichtigen Sky Ticket ebenfalls tun.

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

DAZN ist nicht nur für Live-Übertragungen aller Freitags- und Sonntagsspiel der Bundesliga verantwortlich, sondern zeigt an jedem Bundesliga-Samstag auch die Highlights des Freitagsspiels und der Samstagspartien in einer linearen Highlight-Show. Diese läuft ab 17.30 Uhr in einer Dauerschleife und beinhaltet ab 20.30 Uhr auch noch die Höhepunkte des Topspiels vom Samstagabend.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga heute im Liveticker

Welches Team setzt sich im Derby durch? Genauestens verfolgen könnt Ihr Stuttgart vs. Hoffenheim auch im Liveticker von SPOX. Auch wenn Ihr das Spiel nicht via Sky verfolgen könnt, entgeht Euch in unserem Liveticker nichts.

Hier geht's zum Liveticker VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Bundesliga, VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim: Voraussichtliche Aufstellungen

Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß muss auf vier Profis verzichten. Neben den Langzeitverletzen Ermin Bicakcic, Benjamin Hübner und Havard Nordtveit fällt auch Außenverteidiger Marco John aus. Beim VfB kann heute unter anderem Torjäger Sasa Kalajdzic nicht spielen.

VfB Stuttgart: Müller - Mavropanos, Anton, Kempf - Massimo, Mangala, Endo, Sosa - Coulibaly, Führich - Marmoush

Müller - Mavropanos, Anton, Kempf - Massimo, Mangala, Endo, Sosa - Coulibaly, Führich - Marmoush TSG Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, C. Richards, Vogt, Raum - Samassekou, Grillitsch - Baumgartner, Kramaric, Adamyan - Bebou

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle