VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am Sonntag trifft in der Bundesliga der VfB Stuttgart auf Bayer Leverkusen. Wir zeigen Euch, wie und wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga: VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen - Datum, Zeit, Ort, Infos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2021, um 15:30 Uhr

Spielort: Stuttgart, Mercedes-Benz Arena (bis zu 60.000 Zuschauer)

Wettbewerb: Bundesliga, 5. Spieltag

TV-Übertragung: DAZN

Für den VfB geht es an diesem Tag darum, einer erschreckenden Negativserie endlich ein Ende zu bereiten. Von den letzten neun Heimspielen gegen Leverkusen haben die Schwaben nämlich kein einziges gewinnen können.

Bundesliga: VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen - Formcheck

Nach dem furiosen Auftaktsieg gegen Aufsteiger Greuther Fürth (5:1) hat der VfB Stuttgart im weiteren Verlauf der Saison noch nicht wirklich viel zu feiern gehabt. Am 2. Spieltag mussten sich die Schwaben beim Vizemeister RB Leipzig relativ chancenlos mit 0:4 geschlagen geben. Aus dem zweiten Heimspiel gegen Freiburg hat der VfB ebenfalls nichts Zählbares mitnehmen können. Vom frühen Doppelschlag der Breisgauer (6., 9.) hat sich der VfB nicht mehr vollständig erholen können. Am Ende war es eine knappe 2:3-Niederlage.

Die Gäste aus Leverkusen haben einen sehr erfolgreichen Start in die Saison 2021/22 hingelegt. Nach dem Unentschieden zum Auftakt bei Union Berlin hat die Werkself sowohl das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (4:0) als auch das Auswärtsspiel beim FC Augsburg (1:4) souverän für sich entscheiden können. Im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund musste Bayer am vergangenen Wochenende dann aber trotzdem die erste Niederlage der laufenden Spielzeit hinnehmen. Nach packenden 90 Minuten stand am Ende ein 3:4 auf der Anzeigetafel der BayArena.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Da es sich um ein Sonntagsspiel handelt, könnt Ihr das Spiel ausschließlich bei DAZN sehen. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga im Livestream, das macht insgesamt 106 Spiele, für die sich DAZN die Übertragungsrechte gesichert hat.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute live im Liveticker

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle