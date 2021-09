SC Freiburg vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 4. Spieltag der Bundesliga empfängt der SC Freiburg den 1. FC Köln. Wir verraten Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Nach drei Partien noch ungeschlagen: Der SC Freiburg hat den besten Bundesliga-Start der Vereinsgeschichte hingelegt und sich vor dem vorletzten Heimspiel im altehrwürdigen Dreisamstadion eine hervorragende Ausgangsposition erarbeitet.

Aber auch der Gegner ist in bestechender Form: Der 1. FC Köln um Trainer Steffen Baumgart stellte sogar den Rekordmeister FC Bayern München vor arge Probleme, glich einen 0:2-Rückstand binnen weniger Minuten aus und verlor am Ende nur knapp mit 2:3.

Bundesliga: SC Freiburg vs. FC Köln - Datum, Zeit, Ort

Wettbewerb : Bundesliga

: Bundesliga Datum : 11.09.2021

: 11.09.2021 Anpfiff : 15:30 Uhr

: 15:30 Uhr Stadion: Schwarzwald-Stadion

Bundesliga: SC Freiburg vs. FC Köln - Fakten und Statistiken

SC Freiburg

Der Sieger des letzten Aufeinandertreffens war SC Freiburg

Jeong ist mit 2 Toren der Toptorschütze der Breisgauer

Bisher hat der SC in dieser Saison sein einziges Heimspiel gegen Dortmund mit 2:1 gewonnen

Das Torverhältnis der Freiburger beträgt 5:3

FC Köln

Köln hat bisher beide Heimspiele in dieser Saison gewonnen

Der Effzeh hat nach 3 Spieltagen schon 7 Treffer erzielt. So viele wie lange nicht mehr zu diesem Zeitpunkt

Modeste und Kainz konnten jeweils zweimal treffen

Von 15 Spielen in Freiburg, hat Köln erst 3 gewonnen

SC Freiburg vs. FC Köln: Bundesliga heute live im TV und Livestream

SC Freiburg vs. FC Köln ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Sky überträgt das Spiel heute live und exklusiv in voller Länge ab 15.30 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 3.



Wenn Ihr über alle fünf um 15.30 Uhr beginnenden Spiele informiert sein wollt, empfiehlt sich die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz könnt Ihr als Sky-Kunden auch per Livestream mit dem Sky Ticket oder der "Sky Go"-App auf dem Endgerät eurer Wahl empfangen.

Wenn Ihr ein Sky-Abo habt, könnt Ihr Euch Freiburg gegen Köln auch via der kostenlosen App Sky Go im Livestream auf dem Endgerät Eurer Wahl ansehen. Alle anderen, die sich das Spiel gerne ansehen wollen, müssen ein kostenpflichtiges SkyTicket buchen.

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

Die Höhepunkte von Freiburg gegen Köln könnt Ihr Euch unmittelbar nach Spielende bei DAZN ansehen. Der Streamingdienst zeigt ab 17.30 Uhr die Highlights der Freitagsspiele und der Samstagspartien der Bundesliga (mit Spielbeginn 15.30 Uhr) in einer linearen Highlight-Show, die in einer Dauerschleife läuft.

Auch für DAZN benötigt Ihr ein Abo. Der Preis dafür liegt bei 14,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo). Dafür seht Ihr neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga fast die komplette Champions League, die Primera Division, die Serie A und Ligue 1 im Livestream. Noch bis 30. September könnt Ihr DAZN mit dem Gratismonat testen.

SC Freiburg vs. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX ist beim Duell mit einem Liveticker vertreten. Tore, Chancen, gelbe Karten, Rote Karten - wir halten Euch in diesem über alles up to date.

Hier geht's zum Liveticker SC Freiburg vs. FC Köln.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

