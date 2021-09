RB Leipzig vs. Hertha BSC: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 6. Spieltag der Bundesliga empfängt RB Leipzig die Hertha aus Berlin zum Heimspiel. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Sechster Spieltag in der Bundesliga: Am Sonnabend ist Hertha BSC zu Gast bei RB Leipzig. Beim letzten Aufeinandertreffen im Februar 2021 setzten sich die Leipziger nach Treffern von Marcel Sabitzer (28. Minute), Nordi Mukiele (71.) und Willi Orban (84.) klar mit 3:0 durch. Können sich die Berliner für die Niederlage im Auswärtsspiel am Samstag in der Red Bull Arena revanchieren?

Bundesliga, RB Leipzig vs. Hertha BSC: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Anstoß: Sa, 25.09.2021, 15:30 Uhr

Sa, 25.09.2021, 15:30 Uhr Stadion: Red Bull Arena (Leipzig)

RB Leipzig vs. Hertha BSC: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Spiel RB Leipzig gegen Hertha BSC wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Sendung beginnt am Sonnabend (25. September) um 15.15 Uhr. Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr. Erste Bilder der Partie im Free-TV wird es ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau zu sehen geben.

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet im Livestream anzuschauen. Für allen anderen gibt es zudem die Möglichkeit, über Sky-Ticket einen Livestream zu kaufen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

DAZN zeigt die Highlights aller Bundesliga-Spiele am Samstag immer samstags ab 17.30 Uhr in einer linearen Highlightshow. Diese wird immer wieder wiederholt. In die Highlightshow werden später die Höhepunkte der Partie 1. FC Köln vs. RB Leipzig unmittelbar nach dessen Beendigung eingebaut.

Der Streamingdienst zeigt die Bundesliga auch im Livestream, und zwar alle Freitags- und Sonntagspartien. Für DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo (Monatsabo: 14,99 Euro; Jahresaboo: 149,99 Euro). Kostenlos kann das "Netflix des Sports" noch bis Ende September getestet werden.

RB Leipzig vs. Hertha BSC: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX bietet zum Spiel Leipzig gegen Hertha einen Liveticker an. Dieser ist kostenlos und versorgt Euch im Minutentakt mit den neusten Infos aus Leipzig.

Hier geht's zum Liveticker Leipzig vs. Hertha.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Bundesliga, RB Leipzig vs. Hertha BSC: Vorschau

Der Gastgeber aus Sachsen konnte wettbewerbsübergreifend zuletzt vier Spiele in Folge nicht mit einem Sieg beenden. Bei den Gästen aus der Hauptstadt des Landes ist eher das Gegenteil der Fall. Nachdem sie drei Niederlagen nacheinander hinnehmen musste, gewannen sie zuletzt gegen Bochum und Greuther Fürth. Die Defensive von Leipzig ist bis jetzt ungewohnt anfällig.

Letzte Saison sicherte sich RB Leipzig zum insgesamt zweiten Mal die Vizemeisterschaft in der 1. Bundesliga. Anschließend musste der Verein aus Sachsen aber einige schwerwiegende Abgänge hinnehmen. Trainer Julian Nagelsmann wechselte zum FC Bayern München, genauso wie Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer und Innenverteidiger Dayot Upamecano. Dessen Partner in der Defensive, Ibrahima Konate, wurde zum FC Liverpool transferiert.

Durch diese Verluste fielen wichtige Säulen im Spiel von RasenBallsport Leipzig weg. Die Neuzugänge Josko Gvardiol, Mohamed Simakan, Ilaix Moriba und Andre Silva konnten sie bislang noch nicht ersetzen. Deshalb befinden sich die "Roten Bullen" nach fünf absolvierten Spieltagen auch nur auf dem 12. Tabellenplatz.

Bundesliga: die Tabelle vor dem 6. Spieltag