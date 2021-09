Bundesliga - Kommentar zur Liga-Langeweile und dem FC Bayern: Es stirbt ein Kulturgut

Die Spiele des Samstagnachmittags waren mal ein großes Kulturgut - das dürfte schon bald aber vorbei sein. Zerrissene Spieltage, unspektakuläre Spielpaarungen und die Dominanz der Bayern machen aus dem Amüsierbetrieb Bundesliga einen echten Langweiler. Ein Kommentar.

Wie schön das früher war: Samstagnachmittag, Bundesliga-Konferenz. In den jungen Jahren der Liga noch im Radio, später dann im Pay-TV. Zur heiligen Zeit um halb vier, manchmal berauschend, manchmal kurios, oft überaus spannend, immer unterhaltsam. An diesem Samstagnachmittag schafften bis zur 80. Minute sieben von acht Mannschaften der Bundesliga kein einziges Tor - nur die Bayern tanzten aus der Reihe, wie sie das halt immer so machen.

Als wollten sie allen zeigen, wie unfähig, klobig und hölzern alle anderen sind, schossen die Bayern in 45 Minuten gegen Bochum mal eben vier Tore. Sie definierten damit die Langeweile auf ihre ganz eigene Art. Am Ende stand ein 7:0 gegen eine Mannschaft, die ganz offiziell im selben Wettbewerb mitspielen darf wie die Bayern - obwohl beide Mannschaften Lichtjahre auseinander liegen. Das geht gar nicht gegen den VfL Bochum, die Gegner der Bayern sind ja austauschbar geworden und in der Allianz Arena werden sie alle reihenweise abgewatscht.

Man stellt sich aber schon ein paar Fragen: Das soll sie jetzt sein, die ehemals stärkste Liga der Welt? Das ist der legendäre Bundesliga-Samstag: Der 1000. Bayern-Kantersieg und drumherum nur furchtbares Gerumpel, wenn nicht zufällig auch Dortmund und/oder Leipzig spielen?

Die Bundesliga beschreitet einen unguten Weg: Einige der größten Klubs sind wegen ihrer Unfähigkeit eine Liga tiefer angekommen, weshalb nun in der Bundesliga Klassiker wie Hertha BSC gegen Fürth oder Mainz gegen Freiburg - bei allem Respekt vor diesen Klubs und deren sportlicher Leistung - auf dem Spielplan stehen.

Netzreaktionen zur Bundesliga: "Der Fernsehgarten hat mehr Esprit" © imago images 1/11 Abgesehen von der Bochumer Demontage in München fiel an diesem Bundesliga-Samstag in der Konferenz nur ein einziges Tor. Während auf dem Rasen Langeweile herrschte, lieferte die Netzgemeinde auf Twitter in gewohnter Manier ab. Die besten Reaktionen. © getty 2/11 Axel Goldmann (Drei90-Podcast) © Twitter 3/11 Louis Loeser (Freier Journalist für SPOX und Goal, Blindenreporter beim SV Sandhausen) © Twitter 4/11 Jakob Uebel (Freier Journalist für die Rhein-Neckar-Zeitung, Blindenreporter beim SV Sandhausen) © Twitter 5/11 Sascha Staat (Freier Sportjournalist für Ruhr Nachrichten, DAZN, Eurosport, Deutschlandfunk) © Twitter 6/11 Benni Zander (Host des "kicker meets DAZN"-Podcasts, Fußball-Kommentator) © Twitter 7/11 © Twitter 8/11 Fabian Weidenhausen (Online-Redakteur bei der Hessenschau) © Twitter 9/11 Matt Ford (Freier Sportjournalist mit Fokus auf Fan-Kultur bei DW) © Twitter 10/11 © Twitter 11/11 Martin Schneider (Sportredakteur bei der Süddeutschen Zeitung)

FC Bayern: Wer macht schon sein eigenes Produkt freiwillig lächerlich?

Wegen der Pandemie sind die Stadien ohnehin nur partiell gefüllt, die aktive Fanszene bleibt den Spielen fern und mittlerweile auch immer mehr andere Zuschauer: Selbst die stark dezimierten Ticket-Kontingente werden an etlichen Standorten nicht ausgeschöpft. Und mit der grassierenden Langeweile wird es schwer, aus diesem Dämmerzustand wieder herauszufinden.

Viele nehmen das nur noch mit einem Schulterzucken zur Kenntnis und eigentlich warten alle ja nur darauf, dass die Bayern einmal konsequent vom Anfang bis zum Ende - nur so aus Spaß und weil sie es können - voll durchziehen. Dass es wieder einen zweistelligen Sieg in der Bundesliga gibt - der erste seit 38 Jahren.

Das hätten die Bayern schon längst schaffen können, vielleicht wollten sie aber auch schlicht nicht. Wer macht schon sein eigenes Produkt freiwillig lächerlich? Andererseits: Den Rekord für den höchsten Bundesligasieg der Geschichte halten ausnahmsweise nicht die Allesgewinner aus München, sondern Borussia Mönchengladbach (12:0 gegen Borussia Dortmund). Das könnte ja ein lohnenswerter Anreiz für die Bayern sein...

© getty Katersiege des FC Bayern München? Längst Gewohnheit in der Bundesliga

