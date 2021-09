Greuther Fürth empfängt den FC Bayern München heute am 6. Spieltag der Bundesliga. Das gesamte Spiel hier im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Der FC Bayern ist am heutigen Freitag als Tabellenführer zu Gast im Sportpark Ronhof bei der SpVgg Greuther Fürth, die sich mit einem einzigen Punkt nach fünf Spieltagen im Tabellenkeller befindet. Den gesamten Spielverlauf könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Greuther Fürth vs. FC Bayern / Spielbeginn 20.30 Uhr Tore Aufstellung Greuther Fürth Aufstellung FC Bayern Gelbe Karten

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite!

Greuther Fürth vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Fürther Ronhof wird bei 11.370 zugelassenen Zuschauern ausverkauft sein. "Das ist eine schöne Sache. Eine der besten Mannschaften der Welt spielt hier bei uns. Wir sollten es genießen und mit physischer Präsenz versuchen, so lange wie möglich kompakt zu bleiben, um sie zu ärgern", sagte der Cheftrainer Stefan Leitl.

Vor Beginn: Der FC Bayern kommt nach dem 7:0 gegen den VfL Bochum mit besonders breiter Brust in die Partie, hat jedoch zumindest in der Offensive leichte Verletzungssorgen. Neben Kingsley Coman könnten auch Jamal Musiala und Serge Gnabry ausfallen, Julian Nagelsmann hat dort jedoch zumindest etwas Entwarnung gegeben.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der Bundesliga am Freitagabend! Greuther Fürth vs. FC Bayern München wird um 20.30 Uhr angepfiffen.

Greuther Fürth vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FCB: Burchert - M. Bauer, Viergever, Hoogma - Meyerhöfer, Willems - Seguin, Griesbeck - Dudziak - Nielsen, Hrgota

Burchert - M. Bauer, Viergever, Hoogma - Meyerhöfer, Willems - Seguin, Griesbeck - Dudziak - Nielsen, Hrgota Fürth: Neuer - Pavard, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, L. Sané - Lewandowski

Greuther Fürth vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im TV und Livestream

Greuther Fürth vs. FC Bayern München ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN überträgt das Spiel live und exklusiv in voller Länge. Die Berichterstattung beginnt dort bereits um 19.30 Uhr mit den Vorberichten. Der Streamingdienst zeigt seit dieser Saison alle Bundesligaspiele an Freitagen und Sonntagen sowie alle Highlights der Samstagsspiele in einer linearen Highlights-Show samstags ab 17.30 Uhr in stündlicher Wiederholung.

Aufgepasst: Der kostenlose Probemonat bei DAZN ist nur noch bis zum 30. September verfügbar! Also nehmt schnell das Angebot wahr, falls Ihr noch unsicher über das Programm seid. Falls Ihr danach nicht mehr auf DAZN verzichten wollt, habt Ihr die Wahl zwischen dem monatlich kündbaren Abo für 14,99 Euro oder dem Jahresabo für 149,99 Euro.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 6. Spieltag

Nach fünf Spieltagen hat der FC Bayern fast siebenmal so viele Tore geschossen wie der Aufsteiger Greuther Fürth. Sieben dieser Tore stammen vom 5. Spieltag aus dem Spiel gegen den VfL Bochum.