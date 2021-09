Greuther Fürth vs. FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Aufsteiger Spvgg Greuther Fürth hat heute am 6. Spieltag der Bundesliga den Meister FC Bayern München zu Gast. Wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, zeigen wir Euch hier.

Die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live sehen - Sichere dir JETZT den kostenlosen DAZN-Probemonat!

Bundesliga, Greuther Fürth vs. FC Bayern München: Ort, Datum, Anpfiff, Infos

Nächste Pflichtaufgabe für den FC Bayern München in der Bundesliga? Der Meister gastiert am heutigen Freitag, 24. September, beim Aufsteiger in Fürth zur Partie des 6. Spieltags. Diese wird um 20.30 Uhr im Sportpark Ronhof I Thomas Sommer in Fürth angepfiffen.

Nach dem Auftakt-Remis bei Borussia Mönchengladbach eilt der FC Bayern in der Bundesliga von Sieg zu Sieg. Mit 13 Punkten nach fünf Spieltagen liegt der Rekordmeister in der Tabelle punktgleich mit dem VfL Wolfsburg auf Platz eins.

Fürth kassierte am vergangen Freitag eine bittere Auswärtsniederlage bei Hertha BSC. Gegen München ist der Aufsteiger ganz großer Außenseiter. Dies musste auch der andere Aufsteiger aus Bochum am vergangen Spieltag bitter eingestehen, als man mit 0:7 aus der Allianz Arena geschossen wurde.

Bundesliga: Der 6. Spieltag im Überblick

Datum Anstoss Heim Gast Freitag, 24. September 20.30 Uhr Spvgg Greuther Fürth FC Bayern München Samstag, 25. September 15.30 Uhr RB Leipzig Hertha BSC Samstag, 25. September 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt 1. FC Köln Samstag, 25. September 15.30 Uhr Bayer Leverkusen 1. FSV Mainz Samstag, 25. September 15.30 Uhr 1. FC Union Berlin Arminia Bielefeld Samstag, 25. September 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim VFL Wolfsburg Samstag, 25. September 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund Sonntag, 26. September 15.30 Uhr VFL Bochum VFB Stuttgart Sonntag, 26. September 17.30 Uhr SC Freiburg FC Augsburg

Greuther Fürth vs. FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das bayerische Derby ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Partien der Bundesliga an einem Freitag und Sonntag exklusiv im Livestream. Noch bis Ende September kann DAZN kostenlos getestet werden. Ein reguläres Abo kostet entweder 14,99 pro Monat oder einmalig 149,99 Euro.

DAZN ist nicht nur für Live-Übertragungen aus der Bundesliga zuständig, sondern zeigt an jedem Bundesliga-Samstag auch die Highlights der Samstagspartien der Bundesliga in einer linearen Highlight-Show. Diese läuft ab 17.30 Uhr in einer Dauerschleife und beinhaltet ab 20.30 Uhr auch noch die Höhepunkte des Topspiels vom Samstagabend.

Bei DAZN erhaltet Ihr in dieser Saison ein großes Paket an Spitzenfußball live. Neben der Bundesliga zeigt das "Netflix des Sports" auch fast die gesamte Champions League sowie mit der Primera Division, Serie A und Ligue 1 drei europäische Topligen und deren Spiele. Doch Fußball ist nicht alles, auch die im Verlauf dieser Woche begonnene Handball Champions League sowie American Football aus der NFL gehören zu den momentanen Programm-Highlights.

Greuther Fürth vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX ist auch heute wieder bei diesem Bundesligaspiel mit einem eigenen, ausführlichen Liveticker vertreten.

Hier geht's zum Liveticker Greuther Fürth vs. Bayern München.

Bundesliga, Greuther Fürth vs. FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen

Greuther Fürth: Burchert - Willems - Viergever - Bauer - Meyerhöfer - Griesbeck - Seguin - Dudziak - Nielsen - Hrgota - Itten

Burchert - Willems - Viergever - Bauer - Meyerhöfer - Griesbeck - Seguin - Dudziak - Nielsen - Hrgota - Itten Bayern München: Neuer - Stanisic - Süle - Hernandez - Davies - Kimmich - Goretzka - Gnabry - Müller - Sane - Lewandowski

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle