FC Bayern: Neuzugang Sabitzer reist nicht mehr zum ÖFB-Team

FC Bayern Münchens Neuzugang Marcel Sabitzer reist nach seiner Adduktorenverletzung in der aktuellen Länderspielperiode nicht mehr zur österreichischen Nationalmannschaft. Das gab der Rekordmeister am Sonntag bekannt.

Dies habe die medizinische Abteilung der Münchner nach Beratung mit dem Nationaltrainer Franco Foda und den ÖFB-Medizinern beschlossen, heißt es in der Mitteilung.

Sabitzer hatte bereits die WM-Qualifikationsspiele gegen Moldau (2:0) und Israel (2:5) verpasst und wird den Österreichern nun auch am Dienstag gegen Schottland fehlen.

Seit seiner Ankunft in München konnte der ehemalige Leipziger erst eine therapeutische Laufeinheit am vergangenen Freitag bestreiten. Wann Sabitzer dem FC Bayern zur Verfügung stehen wird, ist offen. Möglicherweise ist der 27-Jährige eine Option im Topspiel am kommenden Samstag gegen seinen Ex-Klub.

FC Bayern: Sabitzer-Debüt gegen Ex-Klub Leipzig?

Sabitzer ist für die kolportierte Summe von 15 Millionen Euro von den Sachsen an die Isar gewechselt. Nach Informationen von SPOX und Goal enthält der Vertrag keine Klausel, die Sabitzer einen Einsatz gegen RB verbietet.

Für seinen ehemligen Arbeitgeber kam der vielseitige Mittelfeldspieler in der laufenden Spielzeit erst auf 48 Pflichtspielminuten.