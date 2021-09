Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt den VfB Stuttgart. Wir zeigen Euch, wie und wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart - Datum, Zeit, Ort, Infos

Das Bundesliga-Match zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart steigt am Sonntag, 12. September 2021, um 15.30 Uhr in der Frankfurter Arena.

Frankfurt begann mit einer 2:5-Niederlage gegen den BVB. Dabei verlor die SGE verdient, aber die Differenz ist deutlich zu hoch. Anschließend behaupteten sich die Frankfurter im Heimspiel gegen den FC Augsburg. Trotz augenscheinlicher Überlegenheit gab es jedoch ein torloses 0:0. Zuletzt folgte das 1:1 bei Arminia Bielefeld. Dieses Mal sahen wir jedoch zwei Mannschaften, die sich auf Augenhöhe begegneten.

Das Thema Filip Kostic, der durch einen Streik seinen Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Lazio Rom erzwingen wollte, ist abgehakt. "Wir haben gestern (09.09.2021) noch mal mit Filip Kostic gesprochen. Die Inhalte bleiben natürlich intern. Aber das Thema ist nun für uns erledigt. Er ist Teil von Eintracht Frankfurt. Und wir alle erwarten nun, dass Filip Kostic Filip Kostic ist", bestätigte Oliver Glasner.

Die Stuttgarter legten zum Auftakt los wie die Feuerwehr. Am Ende stand es gegen ein absolut überfordertes Greuther Fürth 5:1. Doch sollte dieser Höhenflug nicht lange anhalten. Denn schon bei der ersten Auswärtsfahrt gab es die 0:4-Packung gegen RB Leipzig. Vom Himmel in die Fußballhölle. Und der Bullen-Sieg war hochverdient. Außerdem sollte eine weitere Pleite folgen. Gegen den SC Freiburg lagen die Schwaben früh mit 2:3 hinten. Sie kämpften sich jedoch auf das 2:3 heran. Dabei ist es geblieben.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Da es sich um ein Sonntagsspiel handelt, könnt Ihr das Spiel ausschließlich bei DAZN sehen. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiel der Bundesliga im Livestream, das macht insgesamt 106 Spiele, für die sich DAZN die Übertragungsrechte gesichert hat.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker

Komplett ohne etwas zu bezahlen könnt Ihr Frankfurt gegen den Stuttgart bei SPOX verfolgen. In unserem Liveticker werdet Ihr im Minutentakt mit allen Informationen zum Spiel versorgt.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle