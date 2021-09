Borussia Dortmund empfängt am 5. Bundesliga-Spieltag Union Berlin. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Borussia Dortmund hat zehn seiner letzten elf Bundesliga-Spiele gewonnen und in seiner Geschichte noch nie ein Heimspiel gegen Union Berlin nicht siegreich bestreiten können. Mit einem Sieg würde der BVB bis auf einen Punkt an die Bayern heranrücken. Die Eisernen könnten mit einem Sieg ihrerseits an Dortmund vorbeiziehen. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

BVB vs. Union Berlin: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Dortmund und Berlin sind in guter Verfassung und haben beide unter der Woche in einem europäischen Wettbewerb teilgenommen. Borussia Dortmund hat neben drei Siegen eine Niederlage beim SC Freiburg hinnehmen müssen. Unter der Woche hat man die Auswärtshürde in der Champions League mit 2:1 bei Besiktas Istanbul souverän gemeistert.

Vor Beginn: Union Berlin ist in der Bundesliga noch ungeschlagen. Neben dem 2:1-Heimsieg gegen Gladbach haben die Eisernen schon dreimal unentschieden gespielt.

Vor Beginn: Die Begegnung des 5. Spieltags wird heute um 17.30 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Bundesligapartie zwischen dem BVB und Union Berlin.

BVB vs. Union Berlin: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Dortmund auf Platz drei der Tabelle muss auf Julian Brandt verzichten, der sich im Champions-League-Spiel unter der Woche eine Muskelverletzung zugezogen hat. Während hinter Thorgan Hazard noch ein Fragezeichen steht, ist Abwehrspieler Mats Hummel höchstwahrscheinlich wieder mit dabei.

Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Brandt - Reus - Malen, Haaland

Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Brandt - Reus - Malen, Haaland Union Berlin: Luthe - Jaeckel - Knoche - Friedrich - Puchacz - Khedira - Trimmel - Haraguchi - Öztunali - Awoniyi - Kruse

BVB vs. Union Berlin: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Borussia Dortmund vs. Union Berlin gibt es heute nicht im Free-TV zu sehen.

Live verfolgen könnt Ihr das Spiel aber trotzdem, und zwar beim Streamingdienst DAZN. Dieser hat sich die Übertragungsrechte für einen beträchtlichen Teil der Bundesliga-Spiele für drei weitere Jahre gesichert.

Die Bundesliga ist nicht die einzige Liga, die DAZN im Angebot hat. Auch die Serie A und Primera Division gehören dazu, ebenfalls fast alle Spiele der Champions League.

Für ein DAZN-Abonnement fallen im Monat Kosten in Höhe von 14,99 Euro an. Das Jahresabo ist für 149,99 Euro pro Jahr erhältlich. Bevor Ihr auch nur einen Cent zahlt, könnt Ihr DAZN noch bis zum 30. September erst einmal 30 Tage lang kostenlos testen.

