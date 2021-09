Nach den Verpflichtungen der Nationalmannschaften geht es in der Bundesliga dieses Wochenende mit dem vierten Spieltag weiter. Ein Drittel der Partien steht noch aus und wird am heutigen Sonntag ausgetragen. Die Begegnungen, die Übertragung im TV und Livestream: SPOX liefert Informationen.

Bundesliga, 4. Spieltag: Duelle am Sonntag

Die erste Unterbrechung des Vereinsfußballs durch die Nationalmannschaften in dieser Saison ist vorbei. Und wie üblich nach Länderspielen ging es in der Bundesliga erst am gestrigen Samstag und nicht bereits am Freitag weiter. Stattdessen sind drei Sonntagspartien anberaumt.

In der höchsten deutschen Spielklasse steht dieses Wochenende die Austragung des vierten Spieltags auf dem Programm. Sechs der neun Begegnungen fanden gestern statt, am heutigen Sonntag, den 12. September folgen die restlichen drei.

Ab 15.30 Uhr geht es im Zwei-Stunden-Takt zur Sache. Am Nachmittag empfängt Eintracht Frankfurt den VfB Stuttgart im Deutsche Bank Park, am frühen Abend ab 17.30 Uhr stehen sich schließlich der VfL Bochum und Hertha BSC im Vonovia Ruhrstadion gegenüber. Borussia Mönchengladbach und Arminia Bielefeld schließen den Spieltag schließlich ab, Anstoß im Borussia-Park ist um 19.30 Uhr.

Termin Heim Ergebnis Gast 11.09., 15:30 Bayer Leverkusen 3:4 Borussia Dortmund 11.09., 15:30 Union Berlin 0:0 FC Augsburg 11.09., 15:30 SC Freiburg 1:1 1. FC Köln 11.09., 15:30 1899 Hoffenheim 0:2 1. FSV Mainz 05 11.09., 15:30 SpVgg Greuther Fürth 0:2 VfL Wolfsburg 11.09., 18:30 RB Leipzig 1:4 Bayern München 12.09., 15:30 Eintracht Frankfurt -:- VfB Stuttgart 12.09., 17:30 VfL Bochum -:- Hertha BSC 12.09., 19:30 Mönchengladbach -:- Arminia Bielefeld

Bundesliga, Übertragung: Sonntagspartien heute live im TV und Livestream sehen

Werden sich die drei Aufeinandertreffen live im Free-TV verfolgen lassen? Nein - was aber nicht bedeutet, dass sie nirgendwo übertragen werden. Einfach zu merken: DAZN geht von allen drei Stadien aus auf Sendung.

Seit dieser Saison besitzt der Streamingdienst in der Bundesliga nicht nur die Rechte an der Ausstrahlung sämtlicher Freitagsspiele, sondern auch aller Partien, die sonntags stattfinden. Da es sich um Gladbach gegen Bielefeld wegen der Länderspiele und der ungewöhnlichen Anstoßzeit so gesehen um das verschobene Freitagsspiel handelt, befindet sich auch dieses im heutigen Live-Programm von DAZN.

Durch die die 90 Minuten bei Frankfurt gegen Stuttgart begleiten Euch Freddy Harder als Kommentator und Ralph Gunesch als Experte, drumherum moderiert Daniel Herzog. Die Vorberichte beginnen um 15 Uhr.

Das Team bei Bochum gegen Hertha ab 16.30 Uhr: Lukas Schönmüller (Moderator), Michael Born (Kommentator) und Jonas Hummels (Experte). Um das Duell zwischen Gladbach und der Arminia kümmern sich Alex Schlüter als Moderator, Marco Hagemann als Kommentator und Sebastian Kneißl als Experte. Sendungsstart: 19 Uhr.

Weil DAZN nun 106 Spiele der Bundesliga und 121 Partien der Champions League live zeigt, sind die Preise ebenfalls etwas angestiegen. Ein Monatsabo kostet 14,99 Euro, ein Jahresabo 149,99 Euro. Bis Ende September besteht noch die Möglichkeit, die Plattform kostenlos zu testen.

Bundesliga, Übertragung: Sonntagspartien heute im Liveticker

Wer kein DAZN-Mitglied ist und keines werden möchte oder einfach nicht einschalten kann, der darf während der Spiele gerne hier vorbeischauen. In den Livetickern von SPOX wird alles Wichtige, was sich in den Stadien abspielt, schriftlich notiert. Somit bleibt Ihr natürlich auch hinsichtlich der Spielstände immer auf dem Laufenden.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle