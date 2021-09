Bundesliga: Samstagskonferenz am 6. Spieltag JETZT im Liveticker

Nach dem Sieg des FC Bayern am Freitag in Fürth geht es in der Bundesliga heute mit den 15.30-Uhr-Spielen weiter! Hier könnt ihr alle fünf Partien im Konferenz-Liveticker verfolgen.

Bundesliga: Die Samstagsspiele des 6. Spieltags im Überblick

Anpfiff Heim Spielstand Auswärts 15.30 Uhr RB Leipzig 0:0 Hertha BSC 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt 0:1 1. FC Köln 15.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen 0:0 1. FSV Mainz 05 15.30 Uhr 1. FC Union Berlin 0:0 Arminia Bielefeld 15.30 Uhr TSG Hoffenheim 0:0 VfL Wolfsburg 18.30 Uhr Borussia M'Gladbach Zum LIVETICKER Borussia Dortmund

Bundesliga: Die Samstagskonferenz am 6. Spieltag JETZT im Liveticker

14.: Tooor für den 1. FC Köln!

9.: Union - Bielefeld



Abschlussalarm in Berlin. Kruse hat auf der linken Seite viel Platz und flankt die Kugel ins Zentrum. Trimmel kommt durchaus frei zum Kopfball, der geht jedoch einen Meter rechts am Tor vorbei.

5.: Leverkusen - Mainz

Und in Leverkusen beginnt das Spiel in etwa so, wie das zu erwarten war. Viel Ballbesitz für die Gastgeber. Und wenig Chancen. Aber ist ja noch früh. Ob es mehr Chancen gibt? Guck mal auf die Gegentreffer von Mainz. Allzu optimistisch sollte man da nicht sein.

4.: Frankfurt - Köln

Von der Alten Försterei ins Waldstadion. Was für eine Überleitung. Genial. Köln zu Beginn gewohnt aggressiv.

3.: Union - Bielefeld

Eher gemächlich, geruhsam geht es dagegen zu Beginn in der Alten Försterei zu. Das könnte auch am Namen liegen. Klingt irgendwie so heimelig, gemütlich. Union will das Spiel eher machen, Bielefeld eher stören.

2.: Hertha - Leipzig

Ein gewisser Schwung lässt sich den Gastgebern in der Anfangsphase nicht absprechen. Die Hertha hat von Anfang an im Verteidigungsdrittel gut zu tun.

1.: Anpfiff!

Vor Beginn: Fünf der letzten sechs Spiele zwischen Union und Bielefeld endeten unentschieden. Beim letzten Sieg der Arminia spielten beide Teams noch in der 2. Liga (2015/16).

Vor Beginn: Ein paar Serien: Die Hertha hat hat seit sieben Spielen nicht mehr gegen Leipzig gewonnen. In zehn Anläufen landeten die Berliner lediglich einen Dreier. Sieben ist auch die magische Zahl bei Mainz vs. Leverkusen. Genauso lange wartet der FSV nämlich auf einen Erfolg gegen die Werkself.

Vor Beginn: Wissenswertes: Von den heute auflaufenden Teams sind nur noch Wolfsburg und Freiburg ungeschlagen. Unter den heute auflaufenden Teams sind mit Wolfsburg und Mainz die zwei Teams der Liga mit den wenigsten Gegentoren (2) aktiv. Und nur die Eintracht bzw. die Arminia warten noch auf den ersten Saisonsieg. Fürth natürlich auch, aber wen interessiert das heute?

Vor Beginn: Sieht man von den Bayern ab, sind heute alle Teams von Platz 2 bis 10 am Start! Das klingt vielversprechend und mündet hoffentlich nicht wieder in einen Samstag wie letzte Woche, als praktisch nur die Münchner trafen. Andererseits sind heute natürlich mit Bayer und dem BVB zwei Teams am Start, bei denen Tor garantiert scheinen.

Vor Beginn: Im Auftaktspiel des sechsten Spieltags trafen gestern Abend bereits Rekordmeister Bayern München und Aufsteiger Greuther Fürth aufeinander. Mit einem 3:1-Auswärtserfolg konnten die Bayern die Tabellenführung festigen, wohingegen die Franken weiterhin das Tabellenschlusslicht darstellen.

Vor Beginn: Der 5. Spieltag wird heute um 15.30 Uhr mit folgenden Spielen fortgesetzt: RB Leipzig - Hertha BSC, Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln, Bayer 04 Leverkusen - 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld und TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg. Wir freuen uns auf eine hoffentlich spannende und torreiche Konferenz.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Konferenz-Liveticker der Bundesligaspiele am Samstagmittag.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle vor der Samstagskonferenz

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 Bayern München 6 23:5 18 16 2 VfL Wolfsburg 5 7:2 5 13 3 Borussia Dortmund 5 17:11 6 12 4 Bayer Leverkusen 5 15:7 4 10 5 1. FSV Mainz 05 5 6:2 2 10 6 SC Freiburg 5 6:4 6 9 7 1. FC Köln 5 9:7 2 8 8 1. FC Union Berlin 5 7:8 1 6 9 Hertha BSC 5 7:12 -5 6 10 1899 Hoffenheim 5 8:7 1 5 11 FC Augsburg 5 2:8 -1 5 12 RB Leipzig 5 6:7 -3 4 13 Arminia Bielefeld 5 3:5 -1 4 14 VfB Stuttgart 5 9:12 -2 4 15 Eintracht Frankfurt 5 5:8 -2 4 16 Bor. Mönchengladbach 5 5:9 -3 4 17 VfL Bochum 5 4:13 -7 3 18 SpVgg Greuther Fürth 6 4:16 -12 1

