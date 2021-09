Borussia Mönchengladbach vs. BVB: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 6. Spieltag trifft zum Topspiel der Bundesliga Borussia Mönchengladbach auf den BVB. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der BVB will die Erfolgsserie von drei Siegen bei der Borussia ausbauen. Letzte Woche gewann Borussia Dortmund gegen den 1. FC Union Berlin mit 4:2. Somit belegt Dortmund mit zwölf Punkten den dritten Tabellenplatz.

Beim FC Augsburg gab es dagegen für Gladbach am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:1-Niederlage. Bislang fuhr Borussia Mönchengladbach einen Sieg, ein Remis sowie drei Niederlagen ein. Nur einmal ging das Heimteam in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Der BVB präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 17 geschossene Treffer gehen auf das Konto der Gäste. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des BVB. Ins Straucheln könnte die Defensive der Borussia geraten. Die Offensive von Dortmund trifft im Schnitt mehr als dreimal pro Match. Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Gladbach schafft es mit vier Zählern derzeit nur auf Platz 16, während Borussia Dortmund acht Punkte mehr vorweist und damit den dritten Rang einnimmt.

Bundesliga, Borussia Mönchengladbach vs. BVB: Datum, Ort, Anpfiff

Datum Anstoß Match Spielort Sa., 25.09.21 18:30 Uhr Gladbach - Dortmund Borussia Park

Borussia Mönchengladbach vs. BVB: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund wird live im TV und Livestream bei Sky gezeigt. Beginn der Übertragung ist am Samstag ab 17.30 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Zuschauer haben die Wahl zwischen Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 HD. Anstoß ist um 18.30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach. Wolff Fuss kommentiert Gladbach gegen BVB live.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Kunden von Sky haben zudem die Möglichkeit, Gladbach gegen BVB via Livestream zu empfangen. Möglich macht das die SkyGo-App, die für mobile Endgeräte kostenlos heruntergeladen werden kann. Wer keine Lust auf ein langfristiges Abo hat, der kann spontan den Dienst von SkyTicket nutzen und aus mehreren Optionen wählen. Die sind zumeist monatlich kündbar.

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

DAZN zeigt die Highlights aller Bundesliga-Spiele am Samstag immer samstags ab 17.30 Uhr in einer linearen Highlightshow. Diese wird immer wieder wiederholt. In die Highlightshow werden später die Höhepunkte der Partie Gladbach vs. BVB unmittelbar nach dessen Beendigung eingebaut.

Der Streamingdienst zeigt die Bundesliga auch im Livestream, und zwar alle Freitags- und Sonntagspartien. Für DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo (Monatsabo: 14,99 Euro; Jahresabo: 149,99 Euro). Kostenlos kann das "Netflix des Sports" noch bis Ende September getestet werden.

Borussia Mönchengladbach vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX bietet zum Topspiel der Woche zwischen dem Gladbach und Dortmund einen Liveticker an. Dieser ist kostenlos und versorgt Euch im Minutentakt mit den neusten Infos aus Gladbach.

Hier geht's zum Liveticker.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 6. Spieltag