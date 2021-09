Bayer Leverkusen - Rudi Völler sauer auf FIFA: "Das ist durchaus als Warnung zu verstehen"

Bayer 04 Leverkusen wird für das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund voraussichtlich auf drei Profis aus Südamerika verzichten müssen. Grund ist der verlängerte Abstellungszeitraum für Nationalspieler während der aktuellen Länderspielpause. B04-Geschäftsführer Rudi Völler poltert deswegen gegen die FIFA.

Am übernächsten Samstag soll das Spitzenspiel zwischen der Werkself und dem BVB stattfinden. Mit Charles Aranguiz (Chile), Exequiel Palacios (Argentinien) und Piero Hincapie (Ecuador) würden gleich drei B04-Profis den Kracher verpassen, da sie voraussichtlich noch bei ihren Nationalmannschaften verweilen.

"Das ist eine äußerst unbefriedigende Situation", kritisierte Völler im Gespräch mit dem kicker. Eine Wiederholung dieser Situation, die Klubs in anderen europäischen Ligen genauso oder sogar noch stärker trifft als Bayer 04, verbittet sich der 61-Jährige. "Das darf nicht nochmal vorkommen. Das ist durchaus als Warnung an die FIFA zu verstehen. Ich glaube, dass wir uns das nicht nochmal gefallen lassen. Und die Engländer und Italiener auch nicht."

Der Grund für die unbefriedigende Situation ist ein neuer Spielplan der FIFA. Diese hat wegen der im Frühjahr ausgefallenen WM-Qualifikationsspiele die Anzahl der Länderspiele in den Perioden jeweils um eine Partie erhöht. "Grundsätzlich habe ich ja Verständnis für die Verbände, aber das ist einfach eine schlechte Lösung", meinte Völler.

Sein Vorschlag in Richtung DFL: "Die einfachste Lösung wäre es, wenn die Klubs, die am stärksten betroffen sind, am Sonntag spielen."