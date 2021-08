Tore am 1. Spieltag: Lewandowski trifft zum siebten Mal in Folge

Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern hat zum Auftakt der 59. Bundesliga-Saison in der siebten Saison in Folge ein Tor am 1. Spieltag erzielt. Kein anderer Spieler in der Bundesliga-Historie traf in so vielen aufeinanderfolgenden Spielzeiten.

Im Eröffnungsspiel bei Borussia Mönchengladbach (1:1) erzielte der 32 Jahre alte Pole in der 42. Minute das Tor zum 1:1. Zuvor hatte Alassane Plea (10.) als erster Gladbacher seit 1975 das erste Saisontor einer Spielzeit erzielt.

Meiste Spielzeiten in Folge mit Treffern am 1. Spieltag: