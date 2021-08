RB Leipzig leiht Hwang an Wolverhampton aus - Marsch lässt Frage nach Sabitzer offen

RB Leipzig leiht Hee-Chan Hwang (25) bis Sommer 2022 an den englischen Erstligisten Wolverhampton Wanderers aus. Das gaben die Sachsen am Sonntag bekannt.

Der Südkoreaner war im Juli 2020 von RB Salzburg nach Leipzig gewechselt und erzielte in 29 Pflichtspielen für den Vizemeister drei Tore und bereitete vier Treffer vor.

Derweil ließ RB-Trainer Jesse Marsch die Frage nach einen möglichen Wechsel von Marcel Sabitzer zu Bayern München kurz vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg offen.

"Ich weiß, es gibt viele Spekulationen zur Situation mit Sabi. Ich kann ehrlich sagen, er ist verletzt, also ist er nicht dabei. Lasst uns sehen, was passiert in den nächsten Tagen. Wir haben viel über dieses Thema gesprochen", sagte Marsch bei DAZN vor dem Anpfiff.

Der Österreicher stand aufgrund von Adduktorenproblemen am Sonntag nicht im Kader.