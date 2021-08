Bis zu 23.500 Zuschauer bei Heimspielen von RB Leipzig

RB Leipzig wird seine Heimspiele in der kommenden Saison zunächst vor bis zu 23.500 Zuschauern austragen. Wie die Sachsen am Montag mitteilten, hat das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig das Schutz- und Hygienekonzept des Klubs genehmigt. "Damit können in der Red Bull Arena zu Heimspielen bis zu 50 Prozent der Plätze für Zuschauer genutzt werden", teilte RB mit.

Voraussetzung für den Eintritt ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Leipzig am Spieltag den von 35 nicht überschreitet.

Zudem müssen die Zuschauer entweder geimpft sein oder als genesen gelten. Auch getestete Personen (Schnell- und PCR-Test) erhalten Eintritt.

Die Tickets werden personalisiert, zudem herrscht Maskenpflicht, sofern sich die Zuschauer nicht auf ihren Plätzen befinden. Ebenfalls wird es zunächst keine Stehplätze geben.