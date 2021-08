Gladbach und Eintracht Frankfurt zeigen angeblich Interesse an Vedat Muriqi von Lazio Rom

Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt zeigen laut eines Medienberichts in Italien Interesse an Lazio Roms Mittelstürmer Vedat Muriqi. Beide Klubs streben eine Verpflichtung des 27-jährigen Kosovaren auf Leihbasis mit Option auf eine Übernahme am Ende des Saison an, berichtete der Corriere dello Sport.

Lazio hatte Muriqi vor einem Jahr vom türkischen Renommierklub Fenerbahce verpflichtet.

Er zählt offenbar nicht zu den Spielern, auf die der neue Lazio-Trainer Maurizio Sarri für die am 22. August beginnende Serie-A-Saison setzen will.