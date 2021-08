RB Leipzig empfängt heute den VfB Stuttgart zur ersten Partie des 2. Bundesliga-Spieltags. Wer zeigt / überträgt das Spiel heute live im TV und Livestream? Das verraten wir Euch hier.

Das war nichts! RB Leipzig verpatze den Auftakt in die Bundesliga-Saison 2021/22 und verlor mit 0:1 beim durch Corona stark ersatzgeschwächten FSV Mainz 05.

Am heutigen Freitag, 20. August, hat Leipzig im ersten Spiel des 2. Spieltags die Chance die Auftaktniederlage sofort vergessen zu machen. In der Red Bull Arena ist ab 20.30 Uhr vor 23.500 zugelassenen Zuschauern der VfB Stuttgart zu Gast. Dieser grüßt nach dem 5:1-Heimsieg gegen Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth sogar von der Tabellenspitze.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart wird heute live von DAZN übertragen. Dass der Streamingdienst die Freitagsspiele der Bundesliga exklusiv zeigt, war bereits in der vergangenen Saison so. Neu hinzugekommen sind in dieser Saison die exklusiven Übertragungsrechte an allen Sonntagsspielen. Damit zeigt DAZN in der Saison 2021/22 106 Bundesligapartien im Livestream.

Heute beginnt die Übertragung um 19.30 Uhr. Moderator Freddy Harder führt mit Experte Benny Lauth durch die Vorberichterstattung, Lauth unterstützt später dann auch Kommentator Michael Born.

DAZN hat in dieser Saison mit der Bundesliga, der Primera Division, der Serie A und Ligue 1 vier der fünf großen europäischen Topligen im Programm-Angebot. Nicht zu vergessen: Der Streamingdienst hält zudem die Übertragungsrechte an fast allen Spielen der Champions League. Doch auch Anhänger von Tennis, US-Sport, Handball, Motorsport, Darts, Eishockey, Boxen, MMA und Rugby kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten.

Ein Monatsabo beim "Netflix des Sports" kostet 14,99 Euro, ein Jahresabo 149,99 Euro. Noch bis 30. September kann das komplette DAZN-Angebot 30 Tage lang kostenlos getestet werden.

Bundesliga: Der 2. Spieltag im Überblick

Datum Anstoss Heim Auswärts 20. August 20.30 Uhr RB Leipzig VfB Stuttgart 21. August 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt FC Augsburg 21. August 15.30 Uhr SC Freiburg Borussia Dortmund 21. August 15.30 Uhr Hertha BSC VfL Wolfsburg 21. August 15.30 Uhr VfL Bochum 1. FSV Mainz 05 21. August 15.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Arminia Bielefeld 21. August 18.30 Uhr Bayer Leverkusen Mönchengladbach 22. August 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim Union Berlin 22. August 17.30 Uhr Bayern München 1. FC Köln

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN zeigt in dieser Saison die Highlights der Freitagsspiele und der Samstagspartien der Bundesliga (mit Spielbeginn 15.30 Uhr) in einer linearen Highlightshow. Diese läuft jeden Bundesligasamstag ab 17.30 Uhr stündlich in einer Dauerschleife. Ab 20.30 Uhr seht Ihr in der Highlightshow zusätzlich noch die Highlights des Topspiels vom Samstagabend. Ab 24 Uhr steht die Highlightshow in der Mediathek zum Abruf bereit.

Bundesliga: RB Leipzig vs. VfB Stuttgart heute im Liveticker

Mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX seid Ihr heute ganz nah dran am Geschehen in Leipzig. In diesem informieren wir Euch bereits vor Spielbeginn über die Aufstellungen der beiden Teams. Und das beste - unser Liveticker ist kostenlos!

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream? - Alle Infos

Begegnung: RB Leipzig - VfB Stuttgart

RB Leipzig - VfB Stuttgart Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 2

2 Datum: 20. August 2021

20. August 2021 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig Zugelassene Zuschauer: 23.500

23.500 TV, Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan, Angelino - Sabitzer, Laimer - Forsberg, Haidara, Nkunku - Silva

Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan, Angelino - Sabitzer, Laimer - Forsberg, Haidara, Nkunku - Silva VfB Stuttgart: Müller - Mavropanos, Anton, Kempf - W. Endo, Sosa - Massimo, Klement - Förster, Klimowicz - Al Ghaddioui

