In der Bundesliga treffen am 2. Spieltag die TSG Hoffenheim und Union Berlin aufeinander. Wir verraten Euch, wer das Spiel heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Die TSG Hoffenheim empfängt am heutigen Sonntag, 22. August, Union Berlin. Die Partie des 2. Spieltags wird um 15.30 Uhr in der PreZero Arena in Sinsheim angepfiffen. 15.000 Zuschauer sind zugelassen.

Hoffenheim glückte ein Saisonstart nach Maß. Beim FC Augsburg gewann das Team von Trainer Sebastian Hoeneß mit 4:0. Union Berlin musste sich zum Saisoneinstand mit einem 1:1 gegen Bayer Leverkusen begnügen. Dafür feierten die Eisernen am vergangenen Donnerstag eine perfekte Rückkehr auf die europäische Fußball-Bühne. Im Playoff-Hinspiel der neuen Conference League gewann Union mit 4:0 bei Kuopio PS und steht mit mehr als einem Bein in der Gruppenphase.

Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs. Union Berlin heute live im TV und Livestream?

Daran muss man sich erst noch gewöhnen! Alle Sonntagsspiele der Bundesliga, und somit auch auch die Partie zwischen der TSG Hoffenheim und Union Berlin, werden in dieser Saison von DAZN gezeigt. Der Streamingdienst überträgt zudem noch alle Freitagsspiele im Livestream.

Die Übertragung zu Hoffenheim gegen Union Berlin beginnt um 15 Uhr. Moderator Lukas Schönmüller, Kommentator Uli Hebel und Experte Sebastian Kneißl begleiten Euch durch den hoffentlich ereignisreichen Fußballmittag.

Ereignisreich ist auch das Programm von DAZN. Neben der Bundesliga seht Ihr dort auch noch fast die komplette Champions League, die Primera Division, die Serie A und Ligue 1. Soviel Topfußball kann kein anderer Anbieter bieten.

Wer sich nicht so sehr für Fußball interessiert, ist bei DAZN dennoch an der richtigen Adresse. Das "Netflix des Sports" zeigt unter anderem Topspiele und Topevents aus den Bereichen Tennis, US-Sport, Handball, Motorsport, Darts, Eishockey, Boxen, MMA und Rugby.

Ein Abo kostet 14,99 Euro (Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo). Noch bis 30. September können alle DAZN 30 Tage lang kostenlos testen.

Bundesliga: Der 2. Spieltag im Überblick

Datum Anstoss Heim Ergebnis Auswärts 20. August 20.30 Uhr RB Leipzig 4:0 VfB Stuttgart 21. August 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt 0:0 FC Augsburg 21. August 15.30 Uhr SC Freiburg 2:1 Borussia Dortmund 21. August 15.30 Uhr Hertha BSC 1:2 VfL Wolfsburg 21. August 15.30 Uhr VfL Bochum 2:0 1. FSV Mainz 05 21. August 15.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth 1:1 Arminia Bielefeld 21. August 18.30 Uhr Bayer Leverkusen 4:0 Mönchengladbach 22. August 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim -:- Union Berlin 22. August 17.30 Uhr Bayern München -:- 1. FC Köln

Bundesliga: Hoffenheim vs. Union Berlin heute im Liveticker

SPOX zeigt Euch alles, was sich auf dem Rasen der PreZero Arena ereignet, in Form eines schriftlichen Livetickers. In diesem informieren wir Euch bereits vor Spielbeginn, beispielsweise mit der Aufstellung der beiden Mannschaften.

Hier geht's zum Liveticker Hoffenheim - Union Berlin.

Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs. Union Berlin heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Posch, Vogt, Raum - Rudy, Samassekou - Baumgartner, Kramaric, Bruun Larsen - Rutter

Baumann - Akpoguma, Posch, Vogt, Raum - Rudy, Samassekou - Baumgartner, Kramaric, Bruun Larsen - Rutter Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Trimmel, Haraguchi, Khedira, Ingvartsen, Puchacz - Awoniyi, Kruse

