VfL Wolfsburg vs. RB Leipzig: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 3. Bundesliga-Spieltags treffen heute der VfL Wolfsburg und RB Leipzig aufeinander. Wir geben Euch alle Informationen darüber, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bevor sich die Bundesliga in eine gut zweiwöchige Länderspielpause verabschiedet, steigt noch ein Spiel zweier Champions-League-Teilnehmer.

Bundesliga: VfL Wolfsburg vs. RB Leipzig - Datum, Zeit, Ort, Infos

Der VfL Wolfsburg hat in der letzten Partie des 3. Spieltags am heutigen Sonntag, 29. August, RB Leipzig zu Gast. Los geht's in der Volkswagen Arena um 17.30 Uhr. Wie schon beim Liga-Auftakt gegen den VfL Bochum sind in dieser auch heute wieder 12.755 Zuschauer zugelassen.

Nach einer unterdurchschnittlichen Vorbereitung mit fast nur Niederlagen in Testspielen sind die Wölfe so gut wie kein anderer Bundesligist in die Saison 2021/22 gestartet. Das Team des neuen Trainers Mark van Bommel ist nach zwei Spieltagen das einzige Team mit der maximalen Punkteausbeute.

Am vergangenen Sonntag verstärkte sich Wolfsburg noch mit Luca Waldschmidt, der von Benfica Lissabon verpflichtet wurde. Hinter seinem Einsatz gegen Leipzig steht ebenso wie hinter dem von Torjäger Wout Weghorst ein Fragezeichen. Der Niederländer fehlte unter der Woche wegen eines grippalen Infekts im Training.

RB Leipzig merzte die Auftakt-Niederlage in Mainz am 2. Spieltag mit einem 4:0-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart aus. Überragender Leipziger war dabei Dominik Szoboszlai mit zwei sehenswerten Toren.

Bundesliga: Der 3. Spieltag im Überblick

Datum Anstoß Heim Gast Ergebnis Freitag, 27. August 20.30 Uhr Borussia Dortmund TSG Hoffenheim 3:2 Samstag, 28. August 15.30 Uhr VfB Stuttgart SC Freiburg 2:3 Samstag, 28. August 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 SpVgg Greuther Fürth 3:0 Samstag, 28. August 15.30 Uhr FC Augsburg Bayer Leverkusen 1:4 Samstag, 28. August 15.30 Uhr Arminia Bielefeld Eintracht Frankfurt 1:1 Samstag, 28. August 15.30 Uhr 1. FC Köln VfL Bochum 2:1 Samstag, 28. August 18.30 Uhr Bayern München Hertha BSC 5:0 Sonntag, 29. August 15.30 Uhr Union Berlin Mönchengladbach Sonntag, 29. August 17.30 Uhr VfL Wolfsburg RB Leipzig

VfL Wolfsburg vs. RB Leipzig: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Für Bundesligaspiele am Sonntag ist in dieser Saison DAZN Eure Anlaufstelle Nummer eins. Der Streamingdienst hat sich die Rechte an allen Sonntagsspielen, und dazu noch die von allen Freitagsspielen, gesichert.

Die Übertragung von Wolfsburg gegen Leipzig beginnt bereits eine halbe Stunde vor dem Anpfiff. Durch die Vorberichterstattung begleiten Euch Moderator Tobi Wahnschaffe und Experte Sebastian Kneißl, der später auch noch Kommentator Jan Platte während der Partie unterstützt.

Mit DAZN könnt Ihr die Live-Übertragung von Wolfsburg gegen Leipzig auf Eurem PC oder Laptop und über die kostenlose App auf verschiedenen Endgeräten wie Handy und Tablet abrufen.

© getty Dominik Szoboszlai war der überragende Leipziger beim Sieg gegen den VfB Stuttgart.

VfL Wolfsburg vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr könnt Wolfsburg gegen Leipzig heute nicht im DAZN-Livestream verfolgen? Dann schaut in den ausführlichen und kostenlosen Liveticker von SPOX.

Hier geht's zum Liveticker VfL Wolfsburg - RB Leipzig.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Bundesliga: Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg : Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon - Schlager, Arnold - R. Baku, Philipp, Steffen - Weghorst

: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon - Schlager, Arnold - R. Baku, Philipp, Steffen - Weghorst RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan, Gvardiol - Adams, Sabitzer - Forsberg, Haidara, Nkunku - Silva

Waldschmidt jetzt in Wolfsburg: Das wurde aus den U21-Ballermännern © getty 1/26 Luca Waldschmidt ist für zwölf Millionen Euro von Benfica Lissabon zum VfL Wolfsburg gewechselt. Der 25-Jährige wurde 2019 bei der U21-EM Torschützenkönig. SPOX zeigt, was aus allen Spielern, denen das Kunststück ebenfalls gelang, wurde. © imago images 2/26 1978: Vahid Halihodzic (sieben Tore für Jugoslawien) – Den Durchbruch schaffte der Bosnier als Spieler nie. Jedoch gilt er als erfolgreichster Trainer seines Landes. U.a. war er Coach von PSG, Nantes und von der japanischen Nationalmannschaft. © imago images 3/26 1980: Ramaz Shengelia (drei Tore für die UdSSR) – In der anschließenden Saison schoss der Stürmer mit georgischer Herkunft Dinamo Tiflis zum Europapokal der Pokalsieger, ehe seine Leistungen abflachten. Für einen großen Klub spielte er zudem nie. © imago images 4/26 1982: Pierre Littbarski (sechs Tore für Deutschland) – Nachdem er sein Team bis ins Finale ballerte, ging sein Stern spätestens in der darauffolgenden Spielzeit auf. Seine erfolgreichste Zeit erlebte er beim 1. FC Köln. 1990 wurde er zudem Weltmeister. © imago images 5/26 1984: Mark Hateley (sechs Tore England) – Nach dem Turniersieg verpflichtete der AC Milan den Stürmer. Die gute Torausbeute kehrte aber erst unter Trainer Arsene Wenger in Monaco zurück. Später erlebte er noch erfolgreiche Jahre bei den Glasgow Rangers. © imago images 6/26 1986: Gianluca Vialli (vier Tore für Italien) – Führte Sampdoria Genua gemeinsam mit Roberto Mancini 1991 zur einzigen Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Mit Juve wurde er später Champions League-Sieger, ehe er bei Chelsea landete. © imago images 7/26 1988: Aris Karasavvidis (fünf Tore für Griechenland) – Hatte maßgeblichen Anteil am überraschenden Abschneiden der Griechen, musste sich im Finale aber hochtalentierten Franzosen geschlagen geben. Er spielte nie außerhalb von Griechenland. © imago images 8/26 1990: Andriy Sydelnykov (drei Tore für die UdSSR) – Sicherte der Sowjetunion den EM-Titel. Anschließend war er für drei Jahre bei der SG Wattenscheid aktiv, ehe er über Moskau in sein Heimatland Ukraine zurückkehrte. © imago images 9/26 1990: Davor Suker (drei Tore für Jugoslawien) – Teilte sich die Lorbeeren mit Sydelnykov und wechselte nach Sevilla, um dort Real auf sich aufmerksam zu machen. Bei der WM 98 war er ebenfalls bester Torschütze. Ließ seine Karriere bei 1860 ausklingen. © imago images 10/26 1992: Renato Buso (drei Tore für Italien) – Bescherte seinem Team zwar den EM-Titel, konnte aber auf Vereinsebene nie an seine Leistungen anknüpfen. U.a. stand er in Genua, Neapel und bei Lazio Rom unter Vertrag. © imago images 11/26 1994: Joao Pinto (drei Tore für Portugal) – Spielte nur ein Jahr außerhalb von Portugal für Atletico Madrid. Insgesamt wurde er dreimal Fußballer des Jahres seines Landes. Die meiste Zeit seiner Karriere stürmte er für Benfica Lissabon. © imago images 12/26 1996: Raul (drei Tore für Spanien) – Kam bereits 1994 mit 17 Jahren bei Real Madrid öfters zum Zug. Später wurde er durch seine vielen Treffer zum Schlüsselspieler der Königlichen. 2010 wechselte er zu Schalke 04. 2015 beendete er seine Laufbahn. © imago images 13/26 1998: Steffen Iversen (drei Tore für Norwegen) – Bescherte seinem Team den dritten Platz. Zu dieser Zeit spielte er bereits gemeinsam mit Klinsmann für die Spurs. In sieben Jahren kam er aber nur selten auf viel Einsatzzeit. © imago images 14/26 2000: Andrea Pirlo (drei Tore für Italien) – Nach dem EM-Titel kam seine Karriere langsam ins Rollen. 2001 verpflichtete Milan den Mittelfeldregisseur, ehe er nach zehn Jahren zu Juve ging. Pirlo holte alle großen Titel, die ein Spieler gewinnen kann. © imago images 15/26 2002: Massimo Maccarone (drei Tore für Italien) – Für die Titelverteidigung reichte es trotz seiner Treffer nicht. Der Stürmer gewann 2004 den League Cup mit Middlesbrough. Der heute 41-Jährige beendete 2020 seine Karriere beim Drittligisten Carrarese. © imago images 16/26 2004: Alberto Gilardino (vier Tore für Italien) – Wechselte nach dem Turniergewinn für 25 Mio. Euro zu Milan, ehe er 2006 Weltmeister wurde. Später ging er noch für Florenz, Genua und in China auf Torejagd. 2018 beendete er seine Karriere. © imago images 17/26 2004: Johan Elmander (vier Tore für Schweden) – Teilte sich die Krone mit Gilardino. Gewann mit Feyenoord bereits 2002 den UEFA Cup und spielte später in Frankreich und England. Heute fungiert er als Sturmscout bei seinem Ex-Klub Galatasaray. © imago images 18/26 2006: Klaas-Jan Huntelaar (4 Tore für die Niederlande) - Traf beim 3:0 im Finale gegen die Ukraine doppelt. Nach glücklosen Jahren bei Real und Milan ging er 2010 zu Schalke, wo er zur Legende wurde. 2017 wieder zu Ajax, 2021 Abstieg beim S04-Comeback. © imago images 19/26 2007: Maceo Rigters (vier Tore für die Niederlande) – Seine Treffer, die zur Titelverteidigung führten, machten Blackburn auf ihn aufmerksam. Den großen Sprung schaffte er aber nie, weshalb er oft verliehen wurde. Karriereende 2018. © imago images 20/26 2009: Marcus Berg (sieben Tore für Schweden) – Der Stürmer wurde auch als Spieler des Turniers ausgezeichnet, weshalb der HSV anklopfte. Dort stellte er sich als großer Flop heraus. Nach drei Jahren ging es nach Athen. Nun bei Jugendklub Göteborg. © imago images 21/26 2011: Adrian Lopez (fünf Tore für Spanien) – Bescherte seinem Land den Titel und wurde 2012 mit Atletico Madrid Europa-League-Sieger. Anschließend landete er beim FC Porto. 2021 lief sein Vertrag bei Osasuna aus. Aktuell ist er noch vereinslos. © imago images 22/26 2013: Morata (vier Tore für Spanien) – Trotz seiner Treffer bei der Titelverteidigung kam er bei Real kaum zum Zug und wechselte zur Saison 2014/15 zu Juve. Kehrte zu Real zurück, ging dann zu Chelsea, von Chelsea zu Atleti und dann wieder zu Juve. © imago images 23/26 2015: Jan Kliment (drei Tore für Tschechien) – Der VfB Stuttgart verpflichtete den vielseitigen Offensivmann nach dessen guten Leistungen. Die Schwaben verliehen ihn mehrmals, ehe er sich 2018 das Kreuzband riss. Im Sommer wechselte er zu Wisla Krakau. © imago images 24/26 2017: Saul (fünf Tore für Spanien) – Der zentrale Mittelfeldspieler war der Star des Vize-Europameisters und gehörte bei seinem Klub Atletico schon damals zum erweiterten Stammspielerkreis. 2018 EL-Sieger mit Atleti, 2021 spanischer Meister. © imago images 25/26 2019: Luca Waldschmidt (sieben Tore für Deutschland) – War die Überraschung im DFB-Team, das im Finale knapp an Spanien scheiterte. Auch für die A-Nationalmannschaft debütierte der Freiburger Stürmer bereits. Auf Benfica folgt nun der VfL Wolfsburg. © getty 26/26 2021: Lukas Nmecha (vier Tore Deutschland) - Entschied das Finale gegen Portugal dank Näschen und toller Technik. Der Deutsch-Engländer gehörte lange ManCity. Nach zahlreichen Leihstationen folgte im Sommer der Wechsel nach Wolfsburg.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle