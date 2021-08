VfL Bochum vs. Mainz 05: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

9/32

Mergim Mavraj (23) | IV | 27 Spiele: Der Deutsch-Albaner ging mit in die 2. Liga, wechselte nach einem halben Jahr aber nach Fürth. Anschließend in Köln, beim HSV, Aris Thessaloniki, Ingolstadt und erneut in Fürth. Aktuell bei Türkgücü München.