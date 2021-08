VfB Stuttgart vs. SC Freiburg: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag der Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart den SC Freiburg. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg: Datum, Anpfiff, Stadion und Zuschauer

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg wird am heutigen Samstag (28. August) um 15.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena angepfiffen. Voraussichtlich werden wie am 1. Spieltag erneut 25.000 Zuschauer die geimpft, getestet oder genesen sind im Stadion zugelassen sein.

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Stuttgart: Müller - Mavropanos, Anton, Kempf - Endo, Sosa - Massimo, Karazor - Förster, Klimowicz - Al Ghaddioui

Müller - Mavropanos, Anton, Kempf - Endo, Sosa - Massimo, Karazor - Förster, Klimowicz - Al Ghaddioui Freiburg: Flekken - Kübler, Lienhart, N. Schlotterbeck, Günter - Keitel, Höfler - Sallai, Grifo - Jeong - Höler

© getty Christian Streich hat mit dem SC Freiburg einen guten Start in die neue Bundesligasaison erwischt.

Bundesliga: Der 3. Spieltag im Überblick

Das Sonntagabendspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig ist auf Papier das Topspiel des 3. Spieltags in der Bundesliga.

Datum Anstoß Heim Gast Ergebnis Freitag, 27. August 20.30 Uhr Borussia Dortmund TSG Hoffenheim 3:2 Samstag, 28. August 15.30 Uhr VfB Stuttgart SC Freiburg Samstag, 28. August 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 SpVgg Greuther Fürth Samstag, 28. August 15.30 Uhr FC Augsburg Bayer Leverkusen Samstag, 28. August 15.30 Uhr Arminia Bielefeld Eintracht Frankfurt Samstag, 28. August 15.30 Uhr 1. FC Köln VfL Bochum Samstag, 28. August 18.30 Uhr Bayern München Hertha BSC Sonntag, 29. August 15.30 Uhr Union Berlin Mönchengladbach Sonntag, 29. August 17.30 Uhr VfL Wolfsburg RB Leipzig

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg: Bundesliga heute live im TV und Livestream

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Sky überträgt das Spiel heute live und exklusiv in voller Länge ab 15.30 Uhr mit Kommentator Klaus Veltman auf Sky Sport Bundesliga 3. Der Spieltag auf Sky beginnt schon um 14 Uhr mit dem tipico Countdown auf Sky Sport Bundesliga 1, der in die Spieltagskonferenz mit Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann übergeht. In der Konferenz ist Jürgen Schmitz zuständig für die Partie VfB Stuttgart vs. SC Freiburg.

Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz könnt Ihr als Sky-Kunden auch per Livestream mit dem Sky Ticket oder der "Sky Go"-App auf dem Endgerät eurer Wahl empfangen.

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg: Bundesliga heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr VfB Stuttgart vs. SC Freiburg auch im SPOX-Liveticker verfolgen, der euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen aus Stuttgart versorgt. Auch eine Spieltagskonferenz findet Ihr dort in Tickerform.

Hier entlang zum Liveticker Stuttgart - Freiburg.

Und hier zum Konferenzticker.

Bundesliga: Die Tabelle am 3. Spieltag

Der VfB Stuttgart wurde nach einem überragenden Saisonstart zurück auf den Boden der Tatsachen geholt und steht somit nach zwei Spieltagen bei drei Punkten und einer ausgeglichenen Torbilanz von 5:5.