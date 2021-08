VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Erster Test für Greuther Fürth in der Bundesliga! Nach dem Aufstieg treffen die Fürther am 1. Spieltag in den Stuttgart auf einen weiteren Aufsteiger der letzten Jahre. Wie Ihr das Bundesligaspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, findet Ihr hier heraus.

VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth: Stadion, Anpfiff und Zuschauer

Der VfB Stuttgart empfängt Greuther Fürth am heutigen Samstag (14. August) um 15.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart. Nach aktuellen Informationen sind heute 22.500 der insgesamt 60.441 verfügbaren Plätze freigegeben für getestete, geimpfte oder genesene Zuschauer.

VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth: Voraussichtliche Aufstellungen

VfB: Müller - Mavropanos, Anton, Kempf - Karazor, Sosa - Massimo, W. Endo - Förster, Didavi - Al Ghaddioui

Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Bauer, Jung, Itter - Sarpei - Seguin, Seufert - Green - Nielsen, Hrgota

Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts 13.08. 20.30 Uhr Mönchengladbach 1:1 Bayern München 14.08. 15.30 Uhr VfL Wolfsburg VfL Bochum 14.08. 15.30 Uhr Union Berlin Bayer Leverkusen 14.08. 15.30 Uhr VfB Stuttgart SpVgg Greuther Fürth 14.08. 15.30 Uhr FC Augsburg 1899 Hoffenheim 14.08. 15.30 Uhr Arminia Bielefeld SC Freiburg 14.08. 18.30 Uhr Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 15.08. 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig 15.08. 17.30 Uhr 1. FC Köln Hertha BSC

VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth: Bundesliga heute live im TV und Livestream

VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth ist heute nicht im Free-TV zu sehen. Samstags sind alle Bundesligaspiele weiterhin live und exklusiv in voller Länge bei Sky zu sehen.

Das Einzelspiel wird von Kai Dittmann auf Sky Sport Bundesliga 2 kommentiert, Ihr könnt aber auch alle fünf Parallelspiele um 15.30 Uhr in der Spieltags-Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 verfolgen, die mit dem tipico Countdown am 1. Spieltag schon um 14 Uhr mit Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann beginnt. In der Konferenz betreut Martin Groß die Partie Stuttgart-Fürth.

Alle Angebote des Pay-TV-Senders könnt Ihr auch als Livestream wahrnehmen, entweder mit dem Sky Ticket oder der "Sky Go"-App.

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN zeigt in dieser Saison die Highlights der Freitagsspiele und der Samstagspartien der Bundesliga (mit Spielbeginn 15.30 Uhr) in einer linearen Highlightshow. Diese läuft jeden Bundesligasamstag ab 17.30 Uhr stündlich in einer Dauerschleife. Ab 20.30 Uhr seht Ihr in der Highlightshow zusätzlich noch die Highlights des Topspiels am Samstagabend.

DAZN zeigt in der Saison 2021/22 alle Freitags - und Sonntagsspiele der Bundesliga. Ein DAZN-Abo kostet entweder 14,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder einmalig 149,99 Euro (Jahresabo). Noch bis 30. September können potentielle Neukunden DAZN 30 Tage lang kostenlos testen.

VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth: Bundesliga heute im Liveticker

Falls Ihr unterwegs seid oder aus anderen Gründen nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, bieten euch die SPOX-Liveticker eine weitere Option, alle Spiele der Bundesliga zu verfolgen. Auch hier habt Ihr die Wahl, das Einzelspiel oder die Spieltags-Konferenz in Tickerform zu verfolgen.

Bundesliga: Die Abschlusstabelle der Saison 2020/21