Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag der Bundesliga empfängt heute Union Berlin Borussia Mönchengladbach. Wir verraten Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Noch einmal Bundesliga bevor es in die Länderspielpause geht! Der 3. Spieltag wird heute mit zwei Spielen abgeschlossen.

Bundesliga: Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach - Datum, Zeit, Ort, Infos

Zur ersten Partie des heutigen Sonntags, 29. August, empfängt Union Berlin im Stadion an der Alten Försterei Borussia Mönchengladbach. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr.

Die Fohlen kommen stark ersatzgeschwächt in die Hauptstadt. Am vergangenen Samstag verlor die Borussia nicht nur 0:4 bei Bayer Leverkusen, sondern auch noch die verletzten Spieler Stefan Lainer und Marcus Thuram.

Lainer zog sich einen Knöchelbruch zu, bei Thuram wurde ein Innenbandriss im Knie diagnostiziert. Zudem muss Trainer Adi Hütter heute auch auf Nationalspieler Matthias Ginter verzichten. Trotz doppelter Impfung wurde Ginter positiv auf das Coronavirus getestet und musste sich aufgrund des Hygienekonzepts der Bundesliga in häusliche Quarantäne begeben. Die personellen Vorzeichen auf den ersten Saisonsieg in der Bundesliga stehen für Gladbach schlecht.

Union Berlin geht mit dem aus dem Erreichen der Gruppenphase der Conference League gewonnenen Selbstvertrauen in die Partie. In der Bundesliga sind die Eisernen in dieser Saison nach zwei Unentschieden gegen Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim noch ungeschlagen.

© getty DAZN überträgt Union Berlin (Bild: Trainer Urs Fischer) gegen Borussia Mönchengladbach live.

Bundesliga: Der 3. Spieltag im Überblick

Datum Anstoß Heim Gast Ergebnis Freitag, 27. August 20.30 Uhr Borussia Dortmund TSG Hoffenheim 3:2 Samstag, 28. August 15.30 Uhr VfB Stuttgart SC Freiburg 2:3 Samstag, 28. August 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 SpVgg Greuther Fürth 3:0 Samstag, 28. August 15.30 Uhr FC Augsburg Bayer Leverkusen 1:4 Samstag, 28. August 15.30 Uhr Arminia Bielefeld Eintracht Frankfurt 1:1 Samstag, 28. August 15.30 Uhr 1. FC Köln VfL Bochum 2:1 Samstag, 28. August 18.30 Uhr Bayern München Hertha BSC 5:0 Sonntag, 29. August 15.30 Uhr Union Berlin Mönchengladbach Sonntag, 29. August 17.30 Uhr VfL Wolfsburg RB Leipzig

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Union Berlin und Borussia Mönchengladbach wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte liegen bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga.

Die Übertragung von Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach beginnt heute bereits um 14.30 Uhr mit folgendem Personal:

Moderation: Daniel Herzog und Alex Schlüter

Daniel Herzog und Alex Schlüter Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Jonas Hummels

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX bietet zur Partie zwischen Union Berlin und Borussia Mönchengladbach einen Liveticker an. Dieser ist kostenlos und hält Euch schon vor Spielbeginn auf dem aktuellen Stand.

Bundesliga: Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin : Luthe - Baumgartl, Knoche, Jaeckel - Trimmel, Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Ingvartsen - Awoniyi, Kruse

: Luthe - Baumgartl, Knoche, Jaeckel - Trimmel, Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Ingvartsen - Awoniyi, Kruse Mönchengladbach: Sommer - Scally, Elvedi, Jantschke, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Wolf - Plea

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle