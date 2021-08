Mainz 05 vs. RB Leipzig: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FSV Mainz 05 empfängt heute am 1. Spieltag der Bundesliga Titelkandidat RB Leipzig. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga, Mainz 05 vs. Leipzig: Datum, Ort, Uhrzeit, Infos

Titelkandidat RB Leipzig spielt am 1. Spieltag der Bundesliga am heutigen Sonntag, 15 August, auswärts beim FSV Mainz 05. In der Mewa Arena in Mainz erfolgt der Anstoß um 15.30 Uhr. Für die Partie wurden 16.500 Zuschauer zugelassen. Wer ins Stadion geht, muss entweder geimpft, getestet oder genesen sein.

Ob das Spiel überhaupt stattfinden kann, stand lange in den Sternen. Elf Profis der Rheinhessen wurden vom zuständigen Gesundheitsamt am vergangenen Mittwoch in häusliche Isolation geschickt. Nach einem positiven Corona-Test bei Angreifer Karim Onisiwo wurde das Virus am Montag und Dienstag bei zwei weiteren Spielern nachgewiesen. Eine Folgetestung am Mittwoch ergab zudem auch bei einem Mitglied des Trainerteams ein positives Ergebnis. Bei den Testungen am Donnerstag waren keine weiteren positiven Fälle aufgetreten. Die Mainzer trainierten am Freitag wieder - das Spiel kann stattfinden.

Bei Mainz 05 wurden bis auf die ablösefreien Robin Quaison und Philipp Mwene bislang alle Leistungsträger gehalten. Mit Silvan Widmer, Jae-Sung Lee und Anton Stach hat sich Mainz günstig und sinnvoll verstärkt.

RB Leipzig musste in der Abwehr mit Dayot Upamecano (Bayern München) und Ibrahima Konate (FC Liverpool) zwei schmerzhafte Abgänge hinnehmen, die Neuzugänge Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb) und Mohamed Simakan (RC Straßburg) sollen sie ersetzen. Im Angriff soll Neuzugang Andre Silva (Eintracht Frankfurt) für Tore sorgen

Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 13. August 20.30 Uhr Mönchengladbach Bayern München 14. August 15.30 Uhr VfL Wolfsburg VfL Bochum 14. August 15.30 Uhr Union Berlin Bayer Leverkusen 14. August 15.30 Uhr VfB Stuttgart SpVgg Greuther Fürth 14. August 15.30 Uhr FC Augsburg 1899 Hoffenheim 14. August 15.30 Uhr Arminia Bielefeld SC Freiburg 14. August 18.30 Uhr Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 15. August 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig 15. August 17.30 Uhr 1. FC Köln Hertha BSC

Mainz 05 vs. RB Leipzig: Bundesliga heute live im TV und Livestream

In dieser Saison ist für die Übertragung der Bundesligaspiele am Sonntag nur ein Anbieter verantwortlich - DAZN. Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen gesichert. Insgesamt überträgt DAZN in der Saison 106 Spiele im Livestream, 103 exklusiv.

Die Übertragung von Mainz gegen Leipzig beginnt um 15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Folgendes DAZN-Trio ist für Euch im Einsatz:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

Zudem läuft heute erstmals ab 15 Uhr die Spieltags-Show "Dazonntag" mit Moderator: Christoph Stadtler und Experte Benny Lauth. In dieser werden nach einem Rückblick auf die Samstagsspiele die beiden Sonntagsspiele genauestens unter die Lupe genommen.

DAZN ist nur mit einem Abo zu empfangen. Ein solches erhaltet Ihr zum Preis von 14,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo). Noch bis Ende September könnt Ihr den Streamingdienst 30 Tage lang kostenlos testen.

DAZN ist über - auch über die kostenlose App - mit einem Smart-TV zu empfangen, genau wie am PC, Tablet oder Smartphone.

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN zeigt in dieser Saison die Highlights der Freitagsspiele und der Samstagspartien der Bundesliga (mit Spielbeginn 15.30 Uhr) in einer linearen Highlightshow. Diese läuft jeden Bundesligasamstag ab 17.30 Uhr stündlich in einer Dauerschleife. Ab 20.30 Uhr seht Ihr in der Highlightshow zusätzlich noch die Highlights des Topspiels am Samstagabend.

DAZN zeigt in der Saison 2021/22 alle Freitags - und Sonntagsspiele der Bundesliga. Ein DAZN-Abo kostet entweder 14,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder einmalig 149,99 Euro (Jahresabo). Noch bis 30. September können potentielle Neukunden DAZN 30 Tage lang kostenlos testen.

Mainz 05 vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker

Auch in der Saison 2021/22 bietet SPOX zu allen Bundesligaspielen einen Liveticker an. Von der ersten Spielminute bis zum Abpfiff werdet Ihr dort ausführlich über das Geschehen auf und neben dem Platz informiert.

Hier geht's zum Liveticker Mainz 05 - RB Leipzig.

Bundesliga, Mainz 05 vs. RB Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz 05: Zentner - St. Juste, Bell, Niakhaté - Widmer, Kohr, Lucoqui - Barreiro, Boetius - Burkardt, Szalai

Zentner - St. Juste, Bell, Niakhaté - Widmer, Kohr, Lucoqui - Barreiro, Boetius - Burkardt, Szalai RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Orban, Simakan, Angelino - Sabitzer, Kampl - Forsberg, Haidara, Nkunku - Silva

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle