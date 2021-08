Kevin Danso kritisiert FC Augsburg: "Haben mich an der Nase herumgeführt"

Kevin Danso hat nach seinem Wechsel zum RC Lens mit seinem Ex-Klub FC Augsburg abgerechnet. Gleichzeitig dementierte der 22-jährige österreichische Innenverteidiger, dass er dem Training trotz Vertrages bis 2024 wegen seines Wechselwunsches ferngeblieben sei.

"Als sie mich jetzt so dargestellt haben, wusste ich: Sie haben mich an der Nase herumgeführt", sagte Danso dem kicker. "Ich bin keiner, der einfach sagt: Ich habe keine Lust mehr." Er habe "dem FCA oft genug mitgeteilt, dass ich den Verein verlassen möchte, weil ich keine Perspektive sehe, regelmäßig zu spielen. Es hieß dann, dass ich nicht innerhalb der Bundesliga wechseln könne, sondern nur ins Ausland."

Am 12. Juli soll Lens schließlich ein erstes Angebot abgegeben haben, "aber Augsburg hat sich nicht damit beschäftigt. Der FCA hat sein Wort nicht gehalten. Das war für mich als Spieler schwer zu verstehen und eine schwere mentale Belastung."

Daraufhin teilte Danso dem Klub und Trainer Markus Weinzierl nach eigener Aussage mit, zwar weiterhin trainieren, wegen der mentalen Belastung aber nicht mehr spielen zu können. "Der Trainer gab mir dann drei Optionen: Entweder du trainierst und spielst oder du packst deine Sachen. Oder du findest einen Verein, der dich für zwölf Millionen Euro kauft. Da habe ich gesagt, dass das unrealistisch und auf keinen Fall marktgerecht ist für jemanden wie mich, der zuletzt in der 2. Liga gespielt hat." Danso war in der vergangenen Spielzeit an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.

Kevin Danso: "Ich war verzweifelt"

Daraufhin habe Danso am 16. Juli mittrainiert, wurde zwei Stunden später aber trotzdem aus dem Trainingslager nach Hause geschickt. Anschließend ließ er sich krankschreiben. "Ich war verzweifelt und habe mich nicht ernst genommen gefühlt. Das kann gefährlich sein hinsichtlich möglicher Verletzungen. Über meinen Zustand gab es ein ärztliches Attest", sagte Danso.

Rund drei Wochen später folgte der Wechsel nach Lens. Die Ablösesumme für den 22-Jährigen soll laut kicker zunächst bei 3,5 Millionen Euro liegen, es sind aber weitere Bonuszahlungen vereinbart, sodass die Ablöse deutlich ansteigen kann. Auch an einem möglichen Weiterverkauf des Profis wäre der FCA finanziell beteiligt.