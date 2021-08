Hoffenheim vs. Union Berlin: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach einem erfolgreichen Bundesligaauftakt bekommt es die TSG Hoffenheim am heutigen 2. Spieltag mit Union Berlin zu tun. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit einem fulminanten 4:0-Sieg über den FC Augsburg hat die TSG Hoffenheim am vergangenen ersten Spieltag die neue Bundesliga-Saison begonnen. Der 1. FC Union Berlin dagegen kam gegen Bayer Leverkusen nicht über ein 1:1 nicht hinaus, tankte jedoch am Donnerstag mit einem 4:0-Sieg im Playoff-Hinspiel für die UEFA Conference League gegen Kuopion PS nochmal Selbstvertrauen.

Hoffenheim vs. Union Berlin: Bundesliga - Wichtigste Infos

Am heutigen Sonntag (22. August) treffen nun die TSG Hoffenheim und Union Berlin aufeinander. Gespielt wird in Sinsheim in der PreZero-Arena, Spielstätte der TSG. Ab 15.30 Uhr rollt dann der Ball.

© getty Die TSG bezwang am 1. Bundesliga-Spieltag den FC Augsburg mit 4:0.

Hoffenheim vs. Union Berlin: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Für die Saison 2021/22 hat sich DAZN die Übertragungsrechte für Bundesliga-Sonntagsspiele, die um 15.30 Uhr angepfiffen werden, gesichert und ist daher der richtige Ansprechpartner für alle, die die Begegnung live und in voller Länge verfolgen möchten.

Die Vorberichterstattung seht Ihr beim Streamingdienst ab 15 Uhr. Folgendes Trio ist für die Partie im Einsatz:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

DAZN hat in dieser Saison noch mehr Übertragungsrechte für Spiele der Bundesliga als in der Vorsaison und bietet weiterhin die Serie A, Ligue 1, Primera Division und Champions League an. Zudem gibt es jeden Samstag eine Highlight-Show, die die besten Szenen aller bis dahin absolvierten Bundesliga-Partien beinhaltet.

Neben Fußball sind auch die US-Sportarten (NBA, NHL, MLB, NFL), Tennis, Motorsport, Radsport, UFC, Boxen, Wrestling, Darts und viele weitere Sportarten beim "Netflix des Sports" abrufbar.

Das dafür benötigte Abonnement kostet Euch entweder pro Monat 14,99 Euro oder im Jahr 149,99 Euro. Bis Ende September habt Ihr noch die Chance, den kostenlosen Probemonat zu testen.

Hoffenheim vs. Union Berlin: Bundesliga heute im Liveticker

Für alle, die über kein DAZN-Abo verfügen, bietet SPOX auf der Website einen ausführlichen Liveticker an. Tore, Platzverweise, Elfmeter - Ihr verpasst garantiert nichts.

Den Link zur Partie findet Ihr hier.

Hoffenheim vs. Union Berlin: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Posch, Vogt, Raum - Rudy, Geiger - Baumgartner, Kramaric, Bruun Larsen - Rutter

Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Trimmel, Haraguchi, R. Khedira, Puchacz - Kruse - Awoniyi, Voglsammer

Bundesliga: Die Tabelle am 2. Spieltag