Fredi Bobic zur Aufhebung von Stadion-Beschränkungen: "Würden uns Klage anschließen"

Sportchef Fredi Bobic von Hertha BSC hält eine baldige Aufhebung der Zuschauerbeschränkungen in den Stadien für "nicht mehr aufzuhalten". Andernfalls sei er zu einer Klage bereit.

Wie Bobic gegenüber Bild TV erklärte, glaube er an eine Rückkehr zur Normalität in den Stadien: "Wir werden dahinkommen, dass wir alles öffnen. Es ist nicht mehr aufzuhalten", sagte Bobic am Sonntag.

Am Samstag waren 18.241 Zuschauer im Berliner Olympiastadion beim 1:2 gegen den VfL Wolfsburg. Eigentlich wären 25.000 Zuschauer zugelassen gewesen.

Ein Grund für die zögerliche Rückkehr der Fans sei eben jene Beschränkung der Zuschauerzahl: "Ich bin mir sicher, dass viel mehr Zuschauer gekommen wären, wenn alles frei zugänglich wäre und die Kapazitäten nicht beschränkt gewesen wären." Bobic betonte, dass es gerade für Geimpfte und Genesene keinerlei Beschränkungen mehr geben sollte.

Bobic gehe darüber hinaus davon aus, dass die DFL spätestens nach der Länderspielpause Anfang September auf eine vollständige Aufhebung der Stadion-Beschränkungen pochen werde. Allerdings könne sich Bobic auch vorstellen, dass Vereine vereinzelt auf rechtliche Schritte setzen würden, um eine vollständige Öffnung zu erwirken. Hertha selbst nahm er davon nicht aus: "Wir würden uns einer Klage anschließen", stellte Bobic klar.