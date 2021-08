FC Bayern München vs. Hertha BSC: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag der Bundesliga treffen der FC Bayern München und Hertha BSC aufeinander! Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Bundesliga live mit dem DAZN-Gratismonat sehen!

FC Bayern München vs. Hertha BSC: Datum, Anpfiff, Stadion und Zuschauer

Der FC Bayern München empfängt Hertha BSC am heutigen Samstag (28. August) um 18.30 Uhr in der Allianz Arena. 25.000 Zuschauer dürfen dabei sein. Die bayerische Landesregierung habe beschlossen, "dass die Hälfte der Plätze in Fußball-Stadien, maximal aber 25.000 Plätze besetzt werden können", schrieb der Klub in einer Mitteilung.

Bundesliga: Der 3. Spieltag im Überblick

Datum, Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 27.08.

20:30 Borussia Dortmund 1899 Hoffenheim DAZN 28.08.

15:30 VfB Stuttgart SC Freiburg Sky 28.08.

15:30 1. FSV Mainz 05 SpVgg Greuther Fürth Sky 28.08.

15:30 FC Augsburg Bayer Leverkusen Sky 28.08.

15:30 Arminia Bielefeld Eintracht Frankfurt Sky 28.08.

15:30 1. FC Köln VfL Bochum Sky 28.08.

18:30 Bayern München Hertha BSC Sky 29.08.

15:30 Union Berlin Mönchengladbach DAZN 29.08.

17:30 VfL Wolfsburg RB Leipzig DAZN

© getty Joshua Kimmich hat eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern unterzeichnet.

FC Bayern München vs. Hertha BSC: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das heutige Topspiel FC Bayern München vs. Hertha BSC ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 1. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 17.30 Uhr mit folgender Crew:

Moderator: Sebastian Hellmann

Experte: Lothar Matthäus

Kommentator: Wolff Fuss

Zusätzlich dazu führt Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld im Bonusfeed "#Couchkurve" mit zwei Fans durch das Topspiel der Bundesliga am Samstag. Als Kunden könnt Ihr die Übertragung auch als Livestream empfangen, entweder mit dem Sky Ticket oder der "Sky Go"-App am Endgerät eurer Wahl.

Das Bundesliga-Paket auf Sky kostet euch einmalig 29 Euro und dann 12,50 Euro monatlich für das erste Jahr, bevor sich der Preis auf 15 Euro pro Monat erhöht.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

FC Bayern München vs. Hertha BSC: Bundesliga heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr FC Bayern München vs. Hertha BSC natürlich mit dem SPOX-Liveticker verfolgen, der euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen in der Allianz Arena versorgt.

Hier entlang zum Liveticker FCB vs. Hertha!

FC Bayern München vs. Hertha BSC: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Stanisic, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Gnabry - Lewandowski

Neuer - Stanisic, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Gnabry - Lewandowski Hertha: Schwolow - Pekarik, Boyata, Stark, Plattenhardt - Serdar, Ascacibar - Lukebakio, Jovetic, Richter - Selke

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 3. Spieltag