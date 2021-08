FC Bayern vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker

Der BVB hat am Samstag gepatzt, nutzt der FC Bayern die Pleite schon am 2. Spieltag aus? Der Rekordmeister trifft heute im ersten Heimspiel der Saison auf den 1. FC Köln. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

FC Bayern vs. 1. FC Köln - Anpfiff: 17.30 Uhr

Der Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach? Holprig, aber okay. Der Supercup gegen den BVB? Am Ende äußerst dominant. Und was macht der FC Bayern München heute gegen den 1. FC Köln? Die Domstädter hatten den Rekordmeister bereits in der Vorbereitung bei Steffen Baumgarts erstem Spiel an der Seitenlinie der Kölner geärgert und eine C-Elf der Bayern mit 3:2 geschlagen. Heute aber wird eine ganz andere Bayern-Elf auf dem Rasen stehen.

Vor Beginn: "Wir wollen mutig spielen, den Kopf hochnehmen, Brust raus und dann eine gute Partie machen", sagte er: "Dass am Sonntag viel klappen muss, um erfolgreich zu sein, das ist klar. Dass die Partie schwer werden wird, darüber brauchen wir nicht zu reden. Das Spiel ist eine große Herausforderung, aber es kann ein geiler Kick werden und dafür wollen wir sorgen."

Vor Beginn: Und die Kölner? Die sind "hyped", wie man so schön sagt. Der Auftakt von Baumgart war überaus erfolgreich: Gegen Hertha BSC bewiesen die Domstädter Moral und gewannen nach 0:1-Rückstand mit 3:1. Das Selbstvertrauen des Beinah-Absteigers ist groß, davon zeugen auch die Aussagen von Baumgart vor dem Spiel.

Vor Beginn: Dabei nicht mithelfen werden heute Kingsley Coman und Manuel Neuer. Beide fallen angeschlagen aus, für Neuer wird Sven Ulreich ins Tor der Bayern zurückkehren, für Coman wird aller Voraussicht nach Leroy Sane auflaufen.

Vor Beginn: Und während der BVB in der Folge auch in der Bundesliga erstmals patzte und gegen Freiburg am Samstag verlor, hat der FCB nun gegen Köln gleich zum Saisonstart die Chance, den vermeintlich stärksten Konkurrenten gleich mal auf drei Punkte zu distanzieren.

Vor Beginn: Wer gedacht hatte, der FC Bayern würde sich zumindest am Anfang der Saison schwer tun und möglicherweise straucheln, der dürfte sich nach den ersten zwei Pflichtspielen der Saison zunächst einmal die Schaufel geschnappt und jene Hoffnungen begraben haben. Zugegeben: Der Auftakt in Gladbach war noch etwas holprig, am Ende aber holten die Bayern nach einer maximal schweren Vorbereitung immerhin einen Punkt bei einem Angstgegner. Und dann? Dann stutzte man die so furios gegen Frankfurt gestarteten Dortmunder im Supercup zurecht. 3:1 hieß es am Ende eines dann doch recht dominant geführten Spiels aus Sicht der Bayern.

Vor Beginn: Die letzte Partie des 2. Spieltags wird heute in der Allianz Arena um 17.30 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln.

© getty Trafen sich bereits in der Vorbereitung: Bayern-Trainer Nagelsmann und Köln-Trainer Baumgart.

FC Bayern vs. 1. FC Köln im Liveticker: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Ulreich - Stanisic, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, L. Sané - Lewandowski

Ulreich - Stanisic, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, L. Sané - Lewandowski 1. FC Köln: T. Horn - Schmitz, Jorge Meré, Czichos, Hector - Skhiri - Thielmann, Kainz - Ljubicic - Uth, Modeste

FC Bayern - 1. FC Köln heute live im TV und Livestream

Das erste Heimspiel des FC Bayern in dieser Saison gegen den 1. FC Köln wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Auch ist nicht wie gewohnt der Pay-TV-Sender Sky für die Übertragung des Spiels verantwortlich. Das übernimmt am Sonntag in der Bundesliga seit dieser Spielzeit der Streamingdienst DAZN, der alle Freitags- und Sonntagspartien der Bundesliga live und exklusiv zeigt.

Übertragungsbeginn am Sonntag aus der Allianz Arena ist um 16.30 Uhr. Das DAZN-Team vor Ort:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

Wer noch kein Abo bei DAZN hat, kann sich noch bis Ende September einen Freimonat zur Probe sichern. Regulär kostet der Service 14,99 Euro im Monat beziehungsweise 149,99 Euro im Jahresabo.

Bundesliga - Spielplan und Ergebnisse am 4. Spieltag

Datum / Anstoß Heim Ergebnis Auswärts 20.08. 20:30 RB Leipzig 4:0 VfB Stuttgart 21.08. 15:30 Eintracht Frankfurt 0:0 FC Augsburg 21.08. 15:30 SC Freiburg 2:1 Borussia Dortmund 21.08. 15:30 Hertha BSC 1:2 VfL Wolfsburg 21.08. 15:30 VfL Bochum 2:0 1. FSV Mainz 05 21.08. 15:30 SpVgg Greuther Fürth 1:1 Arminia Bielefeld 21.08. 18:30 Bayer Leverkusen 4:0 Mönchengladbach 22.08. 15:30 1899 Hoffenheim -:- Union Berlin 22.08. 17:30 Bayern München -:- 1. FC Köln