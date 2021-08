Der VfL Wolfsburg und RB Leipzig beschließen heute den 3. Spieltag der Bundesliga. Wir verraten Euch, warum das Spiel nicht von Sky live im TV und im Livestream übertragen wird.

Mit einer besseren Partie hätte die Bundesliga kaum in die erste Länderspielpause gehen können! Am heutigen Sonntag, 29. August, empfängt der VfL Wolfsburg in der heimischen Volkswagen-Arena RB Leipzig zu einem Duell zweier Champions-League-Teilnehmer. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr.

Der VfL Wolfsburg legte nach einer durchwachsenen Vorbereitung einen furiosen Start in die Bundesliga-Saison 2021/22 hin. Die Wölfe sind das einzige Team mit sechs Punkten nach zwei Spielen. Drei Punkte weniger hat RB Leipzig bisher geholt. Nach der Auftaktpleite in Mainz zeigte sich das Team des neuen Trainers Jesse Marsch gegen den VfB Stuttgart von einer ganz anderen Seite und gewann mit 4:0.

"Zwei Spiele, zwei Siege - das ist nicht selbstverständlich, und wir sind die einzige Mannschaft, die das in der Bundesliga geschafft hat", sagte Wolfsburg-Trainer Mark van Bommel, der hofft, dass der neue Angreifer Luca Waldschmidt (Kopfverletzung) und Wout Weghorst (grippaler Infekt) rechtzeitig fit werden, vor dem Duell mit RB Leipzig.

Darum zeigt Sky VfL Wolfsburg vs. RB Leipzig heute nicht live im TV und Livestream

Durch die Neuvergabe der TV-Rechte zu dieser Saison kam es zu einigen Neuerungen. Eine ist, dass Sky keine Übertragungsrechte mehr für die Spiele am Sonntag besitzt, was in den vergangenen Jahren immer der Fall war. Aus diesem Grund wird Wolfsburg gegen Leipzig heute nicht von dem Pay-TV-Sender übertragen.

Zu sehen ist die Partie dagegen bei DAZN. Der Streamingdienst sicherte sich die Übertragungsrechte an allen Sonntagsspielen, zusätzlich zeigt das "Netflix des Sports" auch alle Freitagsspiele. Heute beginnt die Übertragung mit Moderator Tobi Wahnschaffe, Experte Sebastian Kneißl und Kommentator Jan Platte um 17 Uhr.

Ihr seid Fußball-Fans? Dann wird sich für Euch ein DAZN-Abo (14,99 Euro pro Monat oder einmalig 149,99 Euro) auf alle Fälle lohnen. Neben der Bundesliga hat der Streamingdienst auch fast die komplette Champions League, die Primera Division, Serie A und Ligue 1 in seinem umfangreichen Programmangebot.

Bundesliga: VfL Wolfsburg vs. RB Leipzig - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg : Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon - Schlager, Arnold - R. Baku, Philipp, Steffen - Weghorst

: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon - Schlager, Arnold - R. Baku, Philipp, Steffen - Weghorst RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan, Gvardiol - Adams, Sabitzer - Forsberg, Haidara, Nkunku - Silva

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle