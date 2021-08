In der ersten Sonntagsbegegnung der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Union Berlin und Borussia Mönchengladbach. Warum die Partie des 3. Spieltags nicht bei Sky zu sehen ist, erfahrt Ihr hier.

Die Bundesliga live auf DAZN! Jetzt bis 30. September noch den Gratismonat sichern!

Mit der Partie zwischen Union Berlin und Borussia Mönchengladbach geht die Bundesliga am heutigen Sonntag, 29. August, in seine letzte Phase vor der Länderspielpause. Die Begegnung des 3. Spieltags wird um 15.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei angepfiffen.

In diesem ist Union Berlin seit 17 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen. Alleine dies verdeutlich, wie schwer die Aufgabe für die Fohlen heute ist. Zudem ist das Team des neuen Trainers Adi Hütter vom Verletzungspech geplagt.

Bei der 0:4-Klatsche bei Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag zogen sich Stefan Lainer und Marcus Thuram so schwere Verletzungen zu, dass sie ihrem Team für eine Weile fehlen werden. Zudem muss auch Nationalspieler Matthias Ginter, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet wurde, passen. Bei Union fehlt Marvin Friedrich gesperrt.

Die mit zwei Unentschieden in die Bundesliga-Saison gestarteten Berliner zogen am vergangenen Donnerstag in die Gruppenphase der Conference League ein. Union-Stürmer Max Kruse feiert heute ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. Von 2013 bis 2015 spielte er bei Borussia Mönchengladbach.

Darum zeigt Sky Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach heute nicht live im TV und Livestream

Es ist noch gar nicht so lange her, als die Sonntagsspiele der Bundesliga mit Spielbeginn 15.30 Uhr vom Pay-TV-Sender Sky live übertragen wurden. Doch mit Beginn dieser Saison ist es damit vorbei.

Mit der Neuvergabe der TV-Rechte für die Bundesliga verlor Sky die Übertragungsrechte für die Sonntagsspiele an DAZN. Der Streamingdienst zeigt zudem auch alle Freitagsspiele.

Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach ist bei DAZN heute ab 14.30 Uhr im Livestream auf Eurem PC oder Laptop und mit der kostenlosen DAZN-App auch auf Eurem Handy, Tablet und diversen TV-Geräten abrufbar. Die Moderation übernehmen Daniel Herzog und Alex Schlüter, Kommentator ist Michael Born und als Experte fungiert Jonas Hummels.

Mit einem DAZN-Abo seht Ihr neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga auch fast alle Spiele der Champions League und viele Duelle aus den europäischen Topligen Primera Division, Serie A und Ligue 1. Zudem gibt es jede Menge US-Sport, Tennis, Boxen, Darts und noch vieles mehr live zu sehen.

Das Abo kostet 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro falls Ihr Euch für ein Jahresabo entscheidet. Noch bis 30. September bietet DAZN einen kostenlosen Probemonat an.

Bundesliga: Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin : Luthe - Baumgartl, Knoche, Jaeckel - Trimmel, Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Ingvartsen - Awoniyi, Kruse

: Luthe - Baumgartl, Knoche, Jaeckel - Trimmel, Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Ingvartsen - Awoniyi, Kruse Mönchengladbach: Sommer - Scally, Elvedi, Jantschke, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Wolf - Plea

