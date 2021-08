Der FC Bayern und der 1. FC Köln beschließen heute den 2. Bundesliga-Spieltag. Die Partie wird nicht von Sky live im TV und im Livestream übertragen. Warum das so ist, verraten wir Euch hier.

Erstes Heimspiel für den FC Bayern München in der Saison 2021/22! Der Meister empfängt am heutigen Sonntag den 1. FC Köln ab 17.30 Uhr in der Allianz Arena. In dieser dürfen sich 20.000 Fans das Spiel aus nächster Nähe ansehen.

Der neue Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sitzt gegen Köln erstmals in heimischer Atmosphäre bei einem Pflichtspiel auf der Bank. Nach dem 1:1 bei Borussia Mönchengladbach gewann der FC Bayern am vergangenen Dienstag durch einen 3:1-Sieg gegen Borussia Dortmund den Supercup. Gegen Köln muss Nagelsmann wahrscheinlich auf Torwart Manuel Neuer verzichten, der sich im Spiel gegen Dortmund verletzte.

Gut gestartet ist auch der 1. FC Köln mit seinem neuen Coach Steffen Baumgart. Gegen Hertha BSC gab es zum Bundesliga-Auftakt einen 3:1-Heimerfolg. Die Geißböcke reisen also mit einer großen Portion Selbstvertrauen nach München.

Darum zeigt Sky FC Bayern vs. 1. FC Köln heute nicht live im TV und Livestream

Fußball-Fans waren es über lange Zeit gewohnt, dass die Mehrzahl der Sonntagspiele der Bundesliga von Sky übertragen werden. Das ist in dieser Saison nicht mehr der Fall. Der Pay-TV-Sender ist nur noch im Besitz der Übertragungsrechte an allen Samstagspielen, weshalb das Spiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln heute nicht bei Sky zu sehen ist.

Aber wo dann? Die Antwort: DAZN. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison so viele Bundesligaspiele im Livestream wie noch nie zuvor - genau gesagt, alle Freitags- und Sonntagsspiele.

Die Übertagung vom Spiel FC Bayern gegen Köln beginnt heute eine Stunde vor Spielbeginn. Als Moderatorin ist Laura Wontorra im Einsatz, als Kommentator Jan Platte und als Experte Ralph Gunesch.

Fußballfans kommen bei DAZN in dieser Saison doppelt und dreifach auf Ihre Kosten. Neben der Bundesliga zeigt der Streamingdienst zusätzlich fast die komplette Champions League und jede Menge Topbegegnungen aus der Primera Division, Serie A und Ligue 1.

Auch Anhänger anderer Sportarten kommen bei DAZN nicht zu kurz. Ihr mögt US-Sport, Tennis, Rugby, Boxen, Wintersport oder Darts? Aus all diesen Sportarten hat DAZN reihenweise Topspiele und Topevents zu bieten.

Das alles könnt Ihr nach Abschluss eines Abos zum Preis von entweder 14,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder einer einmaligen Zahlung von 149,99 Euro (Jahresabo) sehen. Noch bis 30. September besteht die Möglichkeit DAZN einen Monat lang gratis zu testen.

Bundesliga: FC Bayern vs. 1.FC Köln - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Ulreich - Stanisic, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Ulreich - Stanisic, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski 1. FC Köln: Horn - Schmitz, Hübers, Czichos, Hector - Skhiri - Thielmann, Kainz - Ljubicic - Uth, Modeste

© getty Sven Ulreich könnte heute für Manuel Neuer im Bayern-Tor stehen.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle