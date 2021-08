Der 1. FC Köln und Hertha BSC schließen den ersten Bundesliga-Spieltag heute im direkten Duell ab. Sky überträgt das Duell aber nicht. Warum das so ist und wie Ihr es anderweitig verfolgen könnt, bekommt Ihr hier zu erfahren.

Darum zeigt Sky 1. FC Köln vs. Hertha BSC heute nicht live im TV und Livestream

Nach der Eröffnung am Freitag zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München ist er nun fast rum, der erste Spieltag der neuen Bundesliga-Saison. Abgeschlossen wird die Runde am heutigen Sonntag, den 15. August von der Partie zwischen dem 1. FC Köln und Hertha BSC.

Die Begegnung beginnt um 17.30 Uhr und steigt im Kölner Rhein-Energie-Stadion. 16.500 Zuschauer werden auf den dortigen Rängen Platz nehmen dürfen.

Einerseits erfreulich. Andererseits heißt das bei einer maximalen Kapazität von rund 50.000, dass dennoch viele Anhänger von Köln und Hertha die Partie im TV und Livestream verfolgen müssen, um mit den eigenen Augen nichts zu verpassen.

Das wird aber nicht bei Sky möglich sein. Der Pay-TV-Sender besitzt ab dieser Saison nicht mehr die Rechte an der Ausstrahlung der Bundesliga-Spiele am Sonntag.

1. FC Köln vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream

Diese liegen nun bei DAZN, sodass das Duell zwischen dem FC und der Hertha heute bei dem Streamingdienst exklusiv und in voller Länge gesehen werden kann. Die Aufteilung lässt sich ziemlich einfach merken: freitags DAZN, samstags Sky, sonntags DAZN. Sky im DAZN-Sandwich.

Ein Monatsabonnement bei DAZN kostet inzwischen 14,99 Euro, drei Euro mehr als zuletzt. Das hat damit zu tun, dass der Dienst jetzt wie erwähnt ein breiteres Live-Programm anzubieten hat. Dieses umfasst auch mehr Live-Spiele in der Champions League.

Für ein Jahresabo zahlt Ihr 149,99 Euro. Noch für eine sehr kurze Zeit können Neukunden DAZN erst einmal 30 Tage lang kostenlos und uneingeschränkt testen. Das Angebot verfällt ab dem September, sodass Ihr als möglicherweise Interessierte nicht lange zögern solltet, um noch den einen oder anderen Euro zu sparen.

1. FC Köln vs. Hertha BSC heute im Liveticker

Wenn es Euch nicht möglich ist, bei DAZN einzuschalten, dann greift doch gerne auf unseren Liveticker zurück. Schaut bei SPOX vorbei und verpasst nichts Wichtiges von Köln gegen Hertha.

Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick