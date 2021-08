Im Freitagabendspiel der Bundesliga stehen sich Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim gegenüber. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Borussia Dortmund erwartet die TSG Hoffenheim zur ersten Partie des 3. Bundesliga-Spieltags. Kann der BVB ähnlich auftrumpfen wie beim ersten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt? In unserem Liveticker versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen Infos.

Borussia Dortmund vs. TSG Hoffenheim / Spielbeginn 20.30 Uhr Tore Aufstellung Dortmund Aufstellung Hoffenheim Gelbe Karten

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite!

BVB vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Borussia Dortmund steht gegen Hoffenheim bereits etwas unter Druck. Nach dem überraschenden 1:2 beim SC Freiburg will der DFB-Pokalsieger zurück in die Erfolgsspur finden. Leicht wird das aber nicht, ist die TSG doch bisher noch ungeschlagen. BVB-Trainer Marco Rose muss auf Mats Hummels verzichten, der in dieser Woche nicht trainieren konnte.

Vor Beginn: Die erste Partie des 3. Spieltags beginnt um 20.30 Uhr. Im Dortmunder Signal Iduna Park dürfen sich bis zu 25.000 Fans das Spiel ansehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Bundesligapartie zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim.

BVB vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Dortmund : Kobel - Can, Akanji, Witsel, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Brandt - Reus - Malen, Haaland

: Kobel - Can, Akanji, Witsel, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Brandt - Reus - Malen, Haaland TSG Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Posch, Vogt, Raum - Rudy, Geiger - Baumgartner, Kramaric, Bruun Larsen - Rutter

BVB vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Live und exklusiv wird Dortmund gegen Hoffenheim von DAZN übertragen. Der Streamingdienst beginnt um 19.30 Uhr mit der Übertragung. Moderator Alex Schlüter und Experte Ralph Gunesch begleiten Euch durch die Vorberichterstattung, Gunesch kommentiert dann gemeinsam mit Marco Hagemann die Partie.

DAZN seht Ihr zu einem Abo-Preis von 14,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo). Noch bis 30. September besteht die Möglichkeit DAZN 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 3. Spieltag