1. Spieltag! Nach dem Startschuss im DFB-Pokal geht es jetzt auch in der Bundesliga los. Am heutigen Samstag stehen ab 15.30 Uhr fünf Duelle an. Hier lassen sie sich im Konferenz-Liveticker verfolgen.

Nach dem Eröffnungsspiel am Freitag wird der 1. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021/22 am heutigen Samstag ab 15.30 Uhr mit fünf Begegnungen fortgesetzt. SPOX bietet hierzu einen Konferenz-Liveticker an.

Bundesliga, 1. Spieltag: Konferenz am Samstag heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Heute geht es ab 15.30 Uhr weiter. Die Partien: VfL Wolfsburg gegen VfL Bochum, Union Berlin gegen Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart gegen Greuther Fürth, FC Augsburg gegen TSG Hoffenheim und Arminia Bielefeld gegen SC Freiburg. Das Top-Spiel am Abend tragen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt aus.

Vor Beginn: Am gestrigen Freitag wurde sie eröffnet, die Bundesliga-Saison 2021/22. Dabei haben sich Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München 1:1 getrennt. Den Fohlen wurden zwei klare Elfmeter in der Schlussphase verwehrt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker!

Bundesliga, 1. Spieltag: Konferenz am Samstag heute live im TV und Livestream

Einfach zu merken: Samstags läuft die Bundesliga auch diese Saison live immer bei Sky - sowohl die Spiele um 15.30 Uhr als auch die Top-Partien ab 18.30 Uhr. Die Konferenz seht Ihr heute auf Sky Sport Bundesliga 1.

Die Einzelspiele: Wolfsburg gegen Bochum auf Sky Sport Bundesliga 4, Union gegen Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 3, VfB gegen Fürth auf Sky Sport Bundesliga 2, Augsburg gegen Hoffenheim Sky Sport Bundesliga 5 und Bielefeld gegen Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 6.

Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick