Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Mönchengladbach empfängt heute den FC Bayern München zum Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 2021/22. Hier bekommt Ihr alle Infos, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Lasset die Bundesliga-Saison 2021/22 beginnen! Der Startschuss zur neuen Spielzeit fällt traditionellerweise mit Beteiligung des Titelverteidgers.

Bundesliga, Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Datum, Zeit, Ort, Infos

Zum Eröffnungsspiel erwartet am heutigen Freitag, 13. August, Borussia Mönchengladbach den FC Bayern München. Spielbeginn im Borussia-Park ist um 20.30 Uhr. Zugelassen sind 23.000 Zuschauer.

In den vergangenen Jahren eröffnete Meister Bayern München die Bundesliga stets in der heimischen Allianz Arena, in diesem Jahr muss der Rekordmeister zum Auftakt auswärts antreten. Die Partie ist zudem das Pflichtspieldebüt des neuen Bayern-Trainers Julian Nagelsmann. Dieses hätte bereits am vergangenen Wochenende beim Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Bremer SV stattfinden sollen, das Spiel musste aber wegen mehrerer positiver Coronafälle im Lager des Bremer SV verschoben werden.

In seiner ersten Saison als Bayern-Trainer hatte Nagelsmann mit einer komplizierten Vorbereitung zu kämpfen. Viele EM-Teilnehmer des FC Bayern stiegen erst in der Woche vor dem geplanten Pokalspiel in das Mannschaftstraining ein. Davor verlor der FC Bayern alle seine vier Testspiele, eines davon gegen den heutigen Gegner. In diesen Spielen stand Nagelsmann aber nur ein dezimierter Kader zur Verfügung. Die Personalsituation hat sich inzwischen verbessert. Verzichten muss Nagelsmann heute trotzdem auf den am Knie operierten Lucas Hernandez und auf Benjamin Pavard. Kingsley Coman und Alphonso Davies begannen nach Verletzungen zu Wochenbeginn wieder mit dem Training.

Auch der neue Gladbach-Trainer Adi Hütter kann heute nicht seine vermeintlich beste Elf aufbieten. Für Breel Embolo (Muskelsehnenverletzung) und Denis Zakaria (Corona) kommt die Partie zu früh, hinter den Einsätzen von Marcus Thuram und Ramy Bensebaini ist noch ein großes Fragezeichen. Hütter feierte bei seiner Pflichtspiel-Premiere am vergangenen Montag einen 1:0-Erfolg beim 1. FC Kaiserslautern in der 1. Runde des DFB-Pokals.

Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 13. August 20.30 Uhr Mönchengladbach Bayern München 14. August 15.30 Uhr VfL Wolfsburg VfL Bochum 14. August 15.30 Uhr Union Berlin Bayer Leverkusen 14. August 15.30 Uhr VfB Stuttgart SpVgg Greuther Fürth 14. August 15.30 Uhr FC Augsburg 1899 Hoffenheim 14. August 15.30 Uhr Arminia Bielefeld SC Freiburg 14. August 18.30 Uhr Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 15. August 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig 15. August 17.30 Uhr 1. FC Köln Hertha BSC

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Freie Auswahl für alle Fußball-Fans! Das Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern wird heute live im TV, und das sogar kostenlos, und im Livestream übertragen.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Bundesliga heute live im Free-TV

Das ist neu in der Bundesliga! Sat1 hat sich bis 2025 die Übertragungsrechte an drei Bundesligaspielen, unter anderem dem jeweiligen Eröffnungsspiel, pro Saison gesichert.

Der Privatsender zeigt das Spiel heute mitsamt einer ausführlichen Vorberichterstattung ab 18.55 Uhr im Free-TV. Als Moderator wird Matthias Opdenhövel im Einsatz sein, als Kommentar fungiert Wolff-Christoph Fuss.

Nur einer sagt nicht Bayern! Die Meister-Tipps der BL-Trainer © getty 1/19 Der kicker hat die Trainer aller 18 Bundesligisten befragt, wen sie am Ende der Saison an der Spitze der Tabelle sehen. Wir zeigen Euch die Meistertipps der Coaches. © getty 2/19 Stefan Leitl (Greuther Fürth) tippt den FC BAYERN MÜNCHEN als Meister: "Für mich wird ganz klar der FC Bayern München erneut Deutscher Meister. Dahinter befinden sich drei, vier Teams auf Augenhöhe." © getty 3/19 Thomas Reis (VfL Bochum) tippt den FC BAYERN MÜNCHEN als Meister: "Meister werden die Bayern." © getty 4/19 Steffen Baumgart (1. FC Köln) tippt den BVB als Meister: "Da werden Sie nicht Bayern München hören. Ich tippe auf Dortmund. Es wird ja mal Zeit, dass wir einen anderen haben." © getty 5/19 Frank Kramer (Arminia Bielfeld) tippt FC BAYERN MÜNCHEN als Meister: "Meister werden wieder die Bayern, das ist zumindest anzunehmen." © getty 6/19 Pal Dardai (Hertha BSC) tippt den FC BAYERN MÜNCHEN als Meister: "Deutscher Meister wird der FC Bayern." © getty 7/19 Markus Weinzierl (FC Augsburg) tippt den FC BAYERN MÜNCHEN als Meister: "Meister wird wieder Bayern München, weil sie den besten Kader haben und hungrig sind." © getty 8/19 Bo Svensson (Mainz 05) tippt den FC BAYERN MÜNCHEN als Meister: "Bayern München wird wieder Meister." © getty 9/19 Sebastian Hoeneß (TSG Hoffenheim) tippt den FC BAYERN MÜNCHEN als Meister: "Ich denke, der FC Bayern München wird es wieder machen." © getty 10/19 Christian Streich (SC Freiburg) tippt den FC BAYERN MÜNCHEN als Meister: "Am wahrscheinlichsten ist, dass es Bayern München wird. Das ist mein Gefühl." © getty 11/19 Pellegrino Matarazzo (VfB Stuttgart) tippt den FC BAYERN MÜNCHEN als Meister: "Favorit auf den Meistertitel ist der FC Bayern." © getty 12/19 Adi Hütter (Borussia Mönchengladbach) tippt den FC BAYERN MÜNCHEN als Meister: "Am Ende wird der FC Bayern vorne stehen und auch seine zehnte Meisterschaft in Serie feiern." © getty 13/19 Urs Fischer (Union Berlin) tippt den FC BAYERN MÜNCHEN als Meister: "Bayern musst du nach neun Titeln in Serie auf dem Zettel haben. Ich hoffe, dass es diesmal noch spannender bis zum Ende zugeht." © getty 14/19 Gerardo Seoane (Bayer Leverkusen) legt sich nicht fest: "In der Bundesliga gibt es so viel Qualität. Einen Klub vorab schon auf den Favoriten-Schild zu haben, verbietet sich für mich schon aus Respekt." © getty 15/19 Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt) tippt den FC BAYERN MÜNCHEN als Meister: "Ich gehe davon aus, dass am Ende wieder der FC Bayern München die Nase vorn haben wird." © getty 16/19 Mark van Bommel (VfL Wolfsburg) tippt den FC BAYERN MÜNCHEN als Meister: "Die Bayern haben den Titel zuletzt neunmal in Serie geholt. Sie sind immer Favorit auf die Meisterschaft." © getty 17/19 Marco Rose (BVB) legt sich nicht fest: "Die Mannschaft, die es über 34 Spieltage hinweg am besten macht, hat es verdient, die Schale zu holen." © getty 18/19 Jesse Marsch (RB Leipzig) tippt den FC BAYERN MÜNCHEN als Meister: "Die Bayern haben die größten Möglichkeiten und sind der Favorit." © getty 19/19 Julian Nagelsmann (FC Bayern München) tippt den FC BAYERN MÜNCHEN als Meister: "Meister wird der FC Bayern."

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Livestream

Auch im Livestream ist Mönchengladbach gegen den FC Bayern heute zu sehen, und das gleich bei zwei Anbietern.

Sat1 bietet auf ran.de einen kostenlosen Livestream an. Zudem könnt Ihr das Spiel auch bei DAZN live sehen. Der Streamingdienst zeigt in der heute beginnenden Saison so viel Bundesliga live wie noch nie zuvor, nämlich alle Freitags- und Sonntagsspiele.

Die Vorberichterstattung beginnt um 19.30 Uhr, also eine Stunde vor dem Anpfiff. Folgendes Trio ist heute bei DAZN im Einsatz:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sandro Wagner

Anfang August ändert sich für Bestandskunden die Preisstruktur bei DAZN, für ein Abo werden jetzt 14,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder einmalig 149,99 Euro (Jahresabo) fällig. Ihr könnt jedoch weiterhin DAZN erst einmal einen Monat lang testen.

Bei DAZN seht Ihr in der kommenden Saison nicht nur alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, sondern auch fast alle Spiele der Champions League und darüber hinaus noch die komplette Europa League, Primera Division, Serie A und Ligue 1.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker

Natürlich könnt Ihr das Eröffnungsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern im Liveticker verfolgen. SPOX bietet auch in der Saison 2021/22 zu jedem Spiel der Bundesliga einen Liveticker an, in dem Ihr schnell über alle wichtigen Ereignisse der Begegnung unterrichtet werdet.

Bundesliga, Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern: Voraussichtliche Aufstellungen

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Scally - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Benes, H. Wolf - Stindl

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Scally - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Benes, H. Wolf - Stindl FC Bayern München: Neuer - Sarr, Upamecano, Nianzou, Davies - Kimmich - T. Müller, Goretzka - L. Sané, Gnabry - Lewandowski

