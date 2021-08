Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Topspiel am Samstagabend der Bundesliga treffen heute Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Wir verraten Euch, wo Ihr die Partie live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga: Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach - Datum, Zeit, Ort, Infos

Es ist Zeit für das Topspiel am Samstagabend! Am heutigen Samstag, 21. August, empfängt Bayer Leverkusen zuhause Borussia Mönchengladbach. Spielbeginn in der BayArena ist um 18.30 Uhr. 15.105 Fans dürfen sich dort das Spiel ansehen, sofern sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind.

Leverkusen und Mönchengladbach gehören seit Jahren zur starken zweiten Garde der Bundesliga hinter dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Mit dem Saisonstart können vor allem die Fohlen zufrieden sein. Im Eröffnungsspiel holten sie beim 1:1 gegen Bayern München einen Punkt. Mit demselben Ergebnis - 1:1 - beendete Bayer Leverkusen sein erstes Saisonspiel bei Union Berlin.

Bundesliga: Der 2. Spieltag im Überblick

Datum Anstoß Heim Ergebnis Auswärts 20. August 20.30 Uhr RB Leipzig 4:0 VfB Stuttgart 21. August 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt -:- FC Augsburg 21. August 15.30 Uhr SC Freiburg -:- Borussia Dortmund 21. August 15.30 Uhr Hertha BSC -:- VfL Wolfsburg 21. August 15.30 Uhr VfL Bochum -:- 1. FSV Mainz 05 21. August 15.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth -:- Arminia Bielefeld 21. August 18.30 Uhr Bayer Leverkusen -:- Mönchengladbach 22. August 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim -:- Union Berlin 22. August 17.30 Uhr Bayern München -:- 1. FC Köln

Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Live im TV wird Leverkusen gegen Mönchengladbach exklusiv von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender hält in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga.

Auf Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga 1 beginnt die Übertragung jeweils um 17.30 Uhr. Kommentator des Spiels ist Wolff-Christoph Fuss. In den Genuss der Übertragung kommt Ihr nur mit einem entsprechenden Sky-Abo. Wenn Ihr ein solches habt, könnt Ihr das Spiel auch via der kostenlosen App Sky Go im Livestream auf dem Endgerät Eurer Wahl ansehen. Alle anderen, die sich das Spiel gerne ansehen wollen, müssen ein kostenpflichtiges SkyTicket buchen.

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

Ihr könnt Leverkusen gegen Mönchengladbach nicht live sehen, wollt aber dennoch Bewegtbilder vom Spiel sehen? Am schnellsten geht das bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt an jedem Bundesliga-Samstag die Highlights der der Freitagsspiele und der Samstagspartien der Bundesliga (mit Spielbeginn 15.30 Uhr) in einer linearen Highlightshow. In dieser seht Ihr ab 20.30 Uhr dann auch die Highlights des Topspiels.

DAZN ist in dieser Saison für die Übertragung aller Freitags- und Sonntagsspiele verantwortlich. Vor der ersten Zahlung können Neukunden den Streamingdienst noch bis 30. September 30 Tage lang kostenlos testen. Ein DAZN-Abo kostet seit kurzem 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahresabo.

Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker

Ohne Abo und deshalb auch kostenlos könnt Ihr Leverkusen gegen Mönchengladbach selbstverständlich im Liveticker von SPOX verfolgen. Bereits weit vor Spielbeginn versorgen wir Euch dort mit den Aufstellungen beider Mannschaften und weiteren Infos zum Spiel.

Bundesliga: Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach - Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - Palacios, C. Aranguiz - Diaby, Demirbay, Amiri - Schick

Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - Palacios, C. Aranguiz - Diaby, Demirbay, Amiri - Schick Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Plea

